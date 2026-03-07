Cruz Azul golea al San Luis y sigue como líder de la Liga MX

Cruz Azul no sólo es líder: juega, convence y gana con autoridad. La Máquina atraviesa uno de esos momentos en el que todo parece acomodarse y el 3-0 sobre el Atlético de San Luis fue otra prueba de que el equipo celeste no solo apunta al título, sino que lo respalda con futbol.

El partido arrancó movido y con un aviso serio de la visita. Al minuto 11, Sébastien Salles-Lamonge estuvo a centímetros de abrir el marcador cuando estrelló el balón en el poste tras un servicio de Joao Pedro. El delantero brasileño vive un momento goleador impresionante: suma 23 tantos entre Apertura, Clausura y Leagues Cup, cifra que lo tiene como el máximo artillero del continente. Pero Cruz Azul respondió rápido.

Al 16’, Agustín Palavecino confirmó el gran momento que vive con el equipo. El mediocampista se asoció con Nicolás Ibáñez en una pared a un toque que rompió a la defensa potosina. Palavecino apareció frente al arco y definió para el 1-0, firmando su cuarto gol con el club y su séptima participación directa en anotación en 10 partidos.

El panorama para San Luis se complicó al 25’, cuando el arquero Andrés Sánchez tuvo que abandonar el partido por lesión. El guardameta fue sorprendido por un intento lejano de Gonzalo Piovi y, al regresar a su portería, terminó impactándose con la publicidad del estadio. Antes del descanso llegó otro golpe para los visitantes.

Cruz Azul controló las llegadas del San Luis. Mexsport

En el tiempo agregado del primer tiempo, Eduardo Águila fue expulsado tras una dura entrada sobre Ibáñez que dejó a San Luis con diez hombres. Con el control del partido, Cruz Azul amplió la ventaja al 66’. Gabriel Toro Fernández sacó un disparo cruzado, imposible para el arquero y puso el 2-0. La Máquina todavía tuvo tiempo de sellar la goleada: Montaño marcó el tercero en una jugada revisada por el VAR que finalmente fue validada.

Incluso el propio Fernández había marcado otro al 82’, pero fue anulado por fuera de lugar. El silbatazo final confirmó lo que ya se percibía en la cancha: Cruz Azul vive un presente sólido, de futbol fluido y confianza plena. La Máquina avanza con paso firme, como un tren que toma velocidad justo cuando el torneo entra en su tramo decisivo.

En el horizonte aparece otro reto grande, la visita a unos encendidos Pumas, duelo en el que los celestes pondrán a prueba si su marcha rumbo a la liguilla también sabe rugir en territorio felino.