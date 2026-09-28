Lando Norris ofrece disculpas a Franco Colapinto tras sus severas críticas en Bakú

Casi 48 horas después de lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán, la tensión entre Lando Norris y Franco Colapinto llegó a su fin y tras un día de ataques en redes sociales por parte de los fanáticos de ambos pilotos a los competidores, el integrante de McLaren ha salido a pedir disculpas por la severa crítica al argentino.

Luego de haber exigido públicamente una suspensión de una carrera para Colapinto por el accidente en el reinicio de la vuelta 36 en el Circuito Callejero de Bakú, el piloto británico de McLaren recapacitó, admitió su error y buscó directamente al sudamericano para ofrecerle una disculpa privada.

El choque se produjo en un reinicio cuando Colapinto intentó adelantar por el interior de la curva 1 sin embargo, la frenada no resultó como esperaba y siguió de frente golpeando a su compañero en Alpine, Pierre Gasly quien, a su vez chocó con Lando Norris provocando el triple abandono.

Sin embargo, con los ánimos más fríos y tras las posturas de pilotos como George Russell y Max Verstappen —quienes calificaron el reclamo de Norris de suspender una carrera a Colapinto como "excesivo"—, el inglés reconoció que sus palabras se dieron al calor del momento.

El mensaje de Lando Norris para Colapinto

A través de sus redes sociales, Lando Norris confirmó haber contactado al integrante de Alpine para aclarar la situación antes de hacer pública su postura, asumiendo la responsabilidad por la severidad de sus comentarios:

"Después de la carrera le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que simplemente no debí haber dicho. Sé manejarme mejor y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa; estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es parte de correr y luchar al límite", explicó el británico.