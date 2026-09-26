Russell, Verstappen y Hadjar defienden a Colapinto ante la petición de Norris de suspenderlo

El dramático reinicio de la vuelta 36 en el Gran Premio de Azerbaiyán encendió los ánimos dentro del paddock de la Fórmula 1 luego de que un error en la frenada por parte de Franco Colapinto llevó a una carambola donde terminó involucrado su compañero Pierre Gasly y el McLaren del actual campeón del mundo, Lando Norris.

El incidente dejó fuera a los tres monoplazas de manera instantánea, desatando la furia del británico, quien no dudó en exigir públicamente que la FIA sancione al sudamericano con una suspensión de una carrera.

Al final, la FIA decidió penalizarlo con 10 segundos en su tiempo de carrera, pero dado que no completó la prueba su castigo será de cinco posiciones en la parrilla en el próximo Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Russell, Verstappen y Hadjar califican de "excesiva" la sanción pedida por Norris

Cuestionados durante la conferencia de prensa posterior a la carrera en Bakú, los tres integrantes del podio cerraron filas en torno al incidente y coincidieron en que la postura del piloto de McLaren resulta exagerada.

El ganador de la competencia, George Russell, encabezó la defensa argumentando la complejidad técnica de los reinicios bajo neutralización, especialmente en un circuito donde el caos se había demostrado en años pasados y en las carreras de las categorías antesala.

"Personalmente creo que es demasiado severo”, dijo el integrante del equipo Mercedes. “Creo que en las reinicios tras el coche de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias”.

“Personalmente, creo que las sanciones de no correr deberían reservarse para pilotos que hacen algo muy peligroso y temerario de forma intencionada", aseveró el británico de Mercedes.

En la misma línea, Max Verstappen le restó dramatismo a la maniobra del piloto de Alpine.

"Siempre y cuando el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo —y pidió disculpas, claro— son cosas que pasan... Como dijo George, creo que una sanción de no correr es probablemente excesiva".

Finalmente, el francés Isack Hadjar, quien concluyó en la tercera posición en su regreso a las pistas, destacó que la adherencia era un factor clave y también crítico para provocar este incidente.

"La pista no está en buenas condiciones. Si te sales de la trazada ideal se vuelve muy irregular. Es difícil generar temperatura detrás del coche de seguridad. Simplemente te pasas de la raya y eso conlleva consecuencias enormes”.