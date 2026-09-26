Norris exige una suspensión para Colapinto tras accidente en Azerbaiyán

Lando Norris asegura que Franco Colapinto merece ser suspendido por una carrera, luego del accidente que el argentino provocó durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Colapinto reinició en décimo lugar tras el despiste que Alex Albon protagonizó al abrir la segunda mitad de la competencia de este sábado, pero un mal cálculo en la frenada hacia la Curva 1 desató el caos, ya que se llevó puesto a su coequipero de Alpine, Pierre Gasly, y el francés colisionó con el campeón reinante.

Los dos pilotos de Racing Bulls también se golpearon entre ellos, además de que Kimi Antonelli recibió un contacto de Arvid Lindblad, aunque ambos, junto con Liam Lawson, lograron seguir en competencia.

Norris, quien estaba recuperando terreno tras una despiste, criticó severamente la maniobra de Colapinto, al grado de opinar que este tipo de accidentes deberían ser motivo para recibir una suspensión por “al menos” un Gran Premio.

Me sacaron de carrera. Si causas un accidente en un reinicio como éste, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera", declaró en la zona mixta.

Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas”.

Es una imprudencia. Cuesta mucho dinero. Todas mis piezas están en la basura. Así que sí, deberían sancionar a la gente, porque ese no es manejo que merezca estar en Fórmula 1”.

Otro factor que pudo influir en la colisión que la velocidad de George Russell, quien al liderar la competencia esperó hasta el último momento para acelerar al momento de reinicio.

Pero Norris exculpó a Russell de esta táctica, afirmando que todos los pilotos deben ser profesionales y estar alerta de las situaciones que se pueden presentar en momentos como los reinicios de carrera.

George puede hacer lo que quiera. En Fórmula 1, creo que esperas que los pilotos anticipen las cosas; saben que el agarre será bajo, la temperatura de neumáticos van a ser bajas, aunque ni siquiera estaban tan bajas (hoy)”, explicó.

En Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así… sí, no deberías estar ahí", insistió.

Colapinto recibió diez segundos de penalización, pero no los cumplió porque abandonó la carrera tras volver a pits. Por ello, se espera que reciba un castigo en la parrilla de salida para la próxima carrera, a realizarse en una semana en Malasia.

En 2014, entró en vigor un sistema de castigo en el que la FIA imparte puntos a los pilotos en su licencia. Al llegar a doce unidades, automáticamente se aplica una suspensión por un Gran Premio.

Antes del accidente en Azerbaiyán, Colapinto sumaba cuatro puntos en su licencia; el danés Kevin Magnussen se perdió una carrera en 2024 por alcanzar las doce unidades.