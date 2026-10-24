Lando Norris calificó al McLaren como el coche más difícil que ha conducido

Lando Norris declaró que el McLaren actual es el monoplaza más difícil que ha conducido a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1.

Luego de haber tocado el cielo la temporada pasada al conquistar los campeonatos de pilotos y constructores, la escudería de Woking cayó de golpe al enfrentarse a diversos altibajos en la actual campaña.

Después de las dos victorias consecutivas de Lando Norris tras el parón veraniego, todo apuntaba a que la escudería británica reduciría las diferencias ante Mercedes y Ferrari, pero la realidad ha sido muy distinta.

La baja carga aerodinámica, así como la excesiva degradación de los neumáticos ha sido una de sus principales afectaciones, lo que les ha privado de oportunidades para sumar buenos puntos, como sucedió en Malasia, Azerbaiyán y Madrid, donde, a pesar de que Norris consiguió la pole position, no pudo sostener el ritmo en tandas largas, lo que le dio la victoria a Kimi Antonelli.

Asimismo, la falta de agarre en curvas de alta velocidad ha comprometido el ritmo de ambos pilotos y ha vuelto inestable al monoplaza, algo que reafirmó Lando Norris tras finalizar octavo en la calificación del GP de Estados Unidos.

“Es fácilmente el coche más difícil que he conducido en mi vida. Pero aun así fue lo suficientemente bueno para la P2 hoy… Simplemente hice un trabajo terrible. No estoy muy contento conmigo mismo”, expresó en la zona de entrevistas del GP de Estados Unidos.

McLaren no encuentra el ritmo en Austin. reuters

Pese a los esfuerzos McLaren fracasa

A pesar de los esfuerzos de McLaren por mejorar el rendimiento del MCL40 mediante ajustes y actualizaciones, Lando Norris reconoció que el monoplaza sigue sin ofrecer la consistencia para pelear por los primeros lugares; lo que representa un desafío para sus aspiraciones por remontar posiciones en la carrera del domingo, ya que el británico partirá desde la P8.

Puede ser que el coche simplemente no sea lo suficientemente rápido y por eso siempre hay esperanza de que pueda hacer una gran vuelta y ser P1… Pero mejoras tres curvas y las otras tres se convierten de repente en una pesadilla. es simplemente imposible de lograr la perfección que quiero en este momento”, aseguró en las entrevistas posteriores a la calificación.

A los problemas de rendimiento se suma la presión en el mundial de constructores, donde McLaren corre el riesgo de perder el tercer lugar ante Red Bull, ya que la diferencia solamente es de siete puntos. La falta de consistencia del MCL40 y las dificultades para sumar puntos importantes podrían comprometer la posición de la escudería de Woking en la recta final de la temporada.

La solución en McLaren no llegará antes de 2027

El director técnico de la escudería, Neil Houldey, se refirió recientemente a las dificultades de manejo del monoplaza, pero fue claro al asegurar que no podrán solucionarse hasta el próximo año. Esto se debe a que las principales afectaciones se encuentran en el diseño del chasis, cuya distancia entre ejes es menor que la de otros monoplazas. Esta decisión se tomó con el objetivo de reducir el peso, pero el resultado derivó en una menor carga aerodinámica.