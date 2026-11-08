VIDEO: Lando Norris no solo rompió la botella, también casi se quema el rostro en Brasil

La fortuna que acompañó a Lando Norris durante la carrera, en la que consiguió la victoria del Gran Premio de Brasil, no estuvo de su lado durante la celebración en el podio, donde vivió un momento accidentado que estuvo cerca de arruinarle la fiesta.

El británico intentó abrir con estilo la botella de champaña para festejar su triunfo; sin embargo, el recipiente terminó rompiéndose durante el intento. Por si fuera poco, una de las bengalas características de la ceremonia alcanzó parte de su rostro y su gorra.

Pese al aparatoso momento, Norris pudo continuar con la celebración y, afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. El piloto no sufrió lesiones en el rostro ni cortes en la mano a consecuencia de la botella rota, por lo que el percance quedó únicamente como una anécdota de un podio que difícilmente olvidará.

Pero, afortunadamente el británico continuó con los festejos junto a Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes completaron el podio de Interlagos.

¿Qué otras veces han salido mal sus festejos en el podio?

Para nadie es sorpresa que la efusividad de Lando Norris en muchas ocasiones le juega en contra, pues durante el Gran Premio de Hungría de 2023, el británico fue el responsable de uno de los momentos más recordados de aquella campaña. Al celebrar, azotó su botella de champaña, lo que provocó que cayera el trofeo de Max Verstappen, que se rompió en varios pedazos.

Dicho trofeo fue elaborado a mano por una empresa de porcelana húngara, la cual reportó que tardó cerca de seis meses en tenerlo listo, pues todo fue un proceso artesanal. Asimismo, su valor era cercano a los 40 mil euros.

De igual forma, durante el Gran Premio de Monza de 2020, sufrió una ligera cortada en la mano al realizar su tradicional método para destapar la botella. Lo más curioso de aquella ocasión fue que no había subido al podio: se unió a los festejos de McLaren por el segundo lugar de Carlos Sainz, pero la maniobra no salió como esperaba. Al golpear la base contra el suelo, el recipiente se rompió y algunos fragmentos de vidrio le provocaron una herida.