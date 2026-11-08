Norris triunfa en Brasil 2026; Mercedes gana el título de constructores y Checo Pérez en 18°

Lando Norris regresó a la victoria en la temporada 2026 al imponerse en el Gran Premio de Brasil en São Paulo, en una carrera que inició con pista mojada y terminó en condiciones de lluvia, una situación que apenas ayudó a Sergio Pérez para no finalizar en la parte final de los clasificados.

El británico de McLaren perdió la pole position en el arranque cuando fue superado por el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y el Racing Bulls de Liam Lawson.

La situación cambió al momento que todos cambiaron a gomas de pista seca porque trajo consigo problemas en el coche del nuevo campeón quien, con una salida en pista, pasó del segundo al cuarto puesto por detrás de los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen, con el holandés protagonizando la remontada desde la última fila de la parrilla pero colocándose en contienda del podio en 20 vueltas.

El cuatro veces campeón del mundo heredó la segunda posición cuando Red Bull le ordenó a Hadjar intercambiar posiciones, esto porque consideraban que Verstappen podría alcanzar a Norris, algo que nunca sucedió.

Ni siquiera la lluvia final, en las 10 vueltas para la bandera de cuadros, cambió el orden de un podio que no sufrió modificaciones desde la mitad de la carrera.

Para Mercedes la carrera resultó más compleja de lo esperado. Antonelli tomó la primera posición en la arrancada, pero luego de su primera detención su coche comenzó a presentar problemas provocándole una salida de pista, con lo cual entregó el liderato a Norris y el podio a los Red Bull. Finalmente, el ahora campeón finalizó quinto, por detrás de George Russell.

El top cinco de los dos coches de Mercedes le permite al equipo lograr un nuevo campeonato de constructores, el noveno, y con ello igualar a Williams como los terceros más ganadores.

¿En qué lugar finalizó Sergio Pérez el GP de São Paulo 2026?

El piloto mexicano Checo Pérez, quien arrancó desde la posición 22, concluyó la carrera en el lugar 18, por delante del Williams de Carlos Sainz y el Haas del debutante Rafael Câmara, aunque casi una vuelta detrás del Haas de Oliver Bearman.