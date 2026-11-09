Liguilla Apertura 2026: ¿Cuál es el panorama de cada equipo para la Jornada 17?

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX está por llegar a su fin y la Jornada 17 definirá los últimos boletos para los Cuartos de Final, así como las posiciones de los equipos que ya aseguraron su lugar. A falta de una fecha, cinco clubes tienen su clasificación matemática, tres todavía pelean por el liderato general y otros siete mantienen posibilidades de avanzar a la Liguilla.

Cruz Azul, América y Chivas protagonizan la disputa por el primer lugar, mientras que Toluca y Atlas ya tienen asegurada su presencia entre los ocho mejores. Santos, León, Pachuca, Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro todavía tienen posibilidades de avanzar, aunque algunos dependen de una combinación de resultados. En contraste, Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez ya están eliminados.

Cruz Azul está en 1er lugar MEXSPORT

¿Quiénes ya están clasificados a la Liguilla?

Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas son los cinco equipos que tienen asegurado su boleto a los Cuartos de Final. La Máquina es líder con 32 puntos, seguida por las Águilas y el Rebaño Sagrado, ambos con 30. Los Diablos Rojos y los rojinegros comparten 27 unidades y también tienen garantizada su participación en la Fase Final. Santos es sexto con 25 puntos, pero todavía necesita al menos un empate ante León para asegurar matemáticamente su clasificación.

¿Quién pelea por el liderato general?

Cruz Azul depende de sí mismo para terminar en el primer lugar. La Máquina enfrentará a Chivas en la última jornada y una victoria le permitiría llegar a 35 puntos, cifra inalcanzable para América y Guadalajara. Si empata, alcanzaría 33 unidades y dejaría abierta la posibilidad de que las Águilas lo superen por diferencia de goles en caso de vencer a Tigres. Una derrota también podría dejarlos caer hasta el tercer lugar.

América necesita vencer a Tigres y esperar que Cruz Azul no consiga los tres puntos ante Chivas para aspirar al liderato. Si la Máquina empata, ambos llegarían a 33 unidades y la diferencia de goles definiría al líder.

América quiere el liderato del AP26 MEXSPORT

Chivas también tiene posibilidades de terminar en la cima. El equipo de Gabriel Milito necesita derrotar a Cruz Azul para llegar a 33 puntos y superar a la Máquina. Sin embargo, una victoria de América frente a Tigres provocaría un empate de unidades entre el Guadalajara y los azulcremas, que actualmente tienen una mejor diferencia de goles. Por ello, el Rebaño necesita ganar y esperar que las Águilas no consigan un resultado que les permita superarlo.

¿Quiénes todavía pueden clasificar a la Liguilla?

Santos tiene 25 puntos y depende de sí mismo para conseguir el boleto. Un empate o una victoria ante León le garantizaría la clasificación sin importar los demás resultados. La derrota es el único escenario que pondría en riesgo a los Guerreros, pues la Fiera podría superarlos y otros perseguidores todavía tienen posibilidades de alcanzar o rebasar su puntuación.

León ocupa el séptimo lugar con 23 unidades y necesita vencer a Santos para asegurar su clasificación. Si empata, llegaría a 24 puntos y dependería de los resultados de Pachuca, Tijuana, Monterrey y Querétaro. Una derrota complicaría todavía más su panorama, pues necesitaría tropiezos de sus competidores para conservar un lugar entre los ocho primeros.

Pachuca y Tijuana comparten 22 puntos, pero los Tuzos tienen una ventaja importante en la diferencia de goles (+9 contra +3). El conjunto hidalguense necesita sumar ante Toluca para conservar posibilidades, ya que una derrota significaría su eliminación. Una victoria lo llevaría a 25 unidades, aunque todavía tendría que vigilar los resultados de Rayados. Los Xolos, por su parte, están obligados a vencer a Atlante y esperar que sus perseguidores no consigan los puntos necesarios para desplazarlos. Incluso con el triunfo, los fronterizos no tendrían garantizado el boleto.

Pumas también busca su boleto a Liguilla MEXSPORT

Monterrey y Pumas protagonizarán otro enfrentamiento directo por la clasificación. Rayados tiene 21 puntos y dos partidos pendientes: Querétaro y Pumas. Si consiguen las dos victorias, llegarán a 27 unidades y asegurarán su presencia en Cuartos de Final. Con cuatro puntos o menos todavía dependerán de otros resultados. Los universitarios, en cambio, están obligados a vencer a Monterrey para llegar a 24 puntos y después esperar que Pachuca, Tijuana y León dejen escapar unidades, además de que Querétaro no consiga una cosecha que le permita superarlos.

Querétaro es 12vo con 20 puntos y necesita ganar sus dos encuentros restantes, ante Monterrey y Necaxa, para llegar a 26 unidades y asegurar matemáticamente su clasificación. Si consigue cuatro puntos, terminará con 24 y dependerá de una combinación de resultados de sus competidores. Una cosecha menor también podría mantenerlo con posibilidades matemáticas, pero dejaría su futuro completamente en manos de otros equipos. Los Gallos no tienen margen de error si quieren avanzar sin depender de terceros.

¿Qué equipos están eliminados?

Puebla y Atlético de San Luis, ambos con 19 puntos, ya no tienen posibilidades de entrar a la Liguilla. La Franja puede llegar a 22 unidades si vence a los potosinos, pero esa cifra resulta insuficiente para alcanzar los ocho primeros lugares. Tigres, con 15 puntos; Atlante, con 14; Necaxa, con 13, y FC Juárez, con 11, también están eliminados matemáticamente. Aunque ya no pueden disputar los cuartos de final, sus últimos compromisos todavía tendrán consecuencias en la tabla y en las aspiraciones de los equipos que buscan uno de los últimos boletos.