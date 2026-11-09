Cruz Azul presume récord que lo hace soñar con el bicampeonato de Liga MX

Cruz Azul presume ser el primer equipo que –desde la instauración de los torneos cortos- suma al menos 32 puntos en 6 torneos consecutivos, sumando un título y soñando con un anhelado bicampeonato durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

La campeonitis no llegó para La Máquina de Joel Huiqui y, pese a las dudas que existen por su forma de juego, La Máquina tomó el sitio más alto de la clasificación general al sumar 32 puntos, cantidad que ha alcanzado durante los últimos 6 torneos (3 años) durante su paso por la Liga MX.

Presumiendo “EL PROYECTO” deportivo que encabeza Iván Alonso, Cruz Azul siempre calificó entre los primeros sitios a las últimas 5 Liguillas (sin considerar el Apertura 2026) y nunca fue eliminados en Cuartos de Final, avanzando de ronda y disputando 3 semifinales, 1 final y obteniendo un título que representó la décima estrella en su escudo que porta 99 años de historia.

Joel Huiqui busca el bicampeonato con Cruz Azul en la Liga MX. Mexsport

Estos son los puntos conseguidos por parte de Cruz Azul en cada uno de los últimos seis torneos y la ronda a la cual llegó desde el Clausura 2024 hasta el Clausura 2026:

Clausura 2024 / 33 puntos (finalista, cayó ante América).

Apertura 2024 / 42 puntos (semifinalista, perdió contra América).

Clausura 2025 / 33 puntos (eliminado en semifinales por el América).

Apertura 2025 / 35 puntos (semifinalista, cayó ante Tigres).

Clausura 2026 / 33 puntos (campeón, venció a Pumas).

*Apertura 2026 / 32 puntos (calificado y en la contienda por el liderato del torneo).

* Aún con 1 partido por disputar en la Fase Regular.

Antes de los Cuartos de Final del Apertura 2026, Cruz Azul cerrará la Fase Regular visitando a Chivas, duelo en el que una victoria le asegura el liderato, una derrota lo dejaría fuera de la contienda por la cima y un empate lo hace voltear a ver el resultado de América ante Tigres en el Volcán para conocer qué peldaño terminará luciendo al final de esta etapa del certamen mexicano.

BFG