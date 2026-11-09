Manchester United despedirá a Michael Carrick: ya tienen a sus candidatos

El Manchester United atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Con apenas una victoria en diez partidos de liga y el equipo en zona de descenso, la directiva que encabezan Jim Ratcliffe, Omar Berrada y Jason Wilcox evalúan la continuidad de Michael Carrick.

Según los últimos reportes de The Athletic, los Reds Devils se encamina a despedir a Carrick durante el parón internacional.

Tras el empate 4-4 contra el Aston Villa que dejó al equipo en el puesto 18º y en zona de descenso, fuentes internas aseguran que ya existe la aceptación de que los resultados exigen un cambio.

El Manchester United de Michael Carrick acumula ocho partidos sin ganar. Reuters

El club insiste en que aún no hay decisión oficial, pero el trabajo sobre posibles sustitutos ya está en marcha y se espera que el relevo se concrete antes del partido del 22 de noviembre en Anfield.

Michael Carrick firmó un contrato de dos años con el Manchester United en mayo de 2026 (hasta junio de 2028), con opción de un año más. Esto significa que, si el club decide despedirlo, solo tendría que pagarle lo que reste de la temporada actual y no el total del contrato restante.

La prensa inglesa coincide en que el ciclo de Carrick, que el pasado curso salvó la temporada como interino y terminó tercero, se ha agotado por los resultados de este arranque.

Las opciones del United para sustituir a Carrick: Pochettino, Nagelsmann y Howe

Según los últimos informes de ESPN, el Unied ya trabaja con una terna clara de candidatos. Mauricio Pochettino ha emergido como la opción preferida en las últimas horas.

El argentino, actual seleccionador de Estados Unidos, amplió su contrato con la US Soccer Federation hasta 2030 tras llevar a la USMNT a octavos del Mundial 2026. Sin embargo, múltiples reportes indican que su nuevo acuerdo incluye una cláusula de escape o condiciones más flexibles que facilitarían su salida sin una indemnización millonaria.

Pochettino ya fue entrevistado por el United en tres ocasiones anteriores y se le valora por su experiencia en la Premier League (Tottenham y Chelsea) y su capacidad para gestionar plantillas complejas.

Eddie Howe (ex Newcastle, con buena relación con Jason Wilcox) y Julian Nagelsmann (ex Bayern y Alemania, respaldado por el director de reclutamiento Christopher Vivell) completan la lista de favoritos.

Ambos están disponibles y han figurado como opciones principales desde octubre. La directiva quiere evitar otro interino y aprovechar el parón para nombrar a un entrenador permanente antes del partido contra el Liverpool.