Aryna Sabalenka se estrena en las WTA Finals con victoria ante Muchova

En el Stadium 2 del Indian Wells Tennis Garden, bajo el cielo despejado del desierto californiano, Aryna Sabalenka debutó en las WTA Finals 2026 con una victoria sobre Karolina Muchova en dos sets de 7-6 (7-2) y 7-5.

El duelo del Grupo B, que se prolongó durante 1 hora y 53 minutos, fue un pulso de estilos y nervios: la checa, finalista de Wimbledon este año, llegó a servir para el primer set con 5-4, pero la bielorrusa respondió con su habitual agresividad desde el fondo y se llevó el tie-break por 7-2, la primera derrota de Muchova en un desempate en toda la temporada.

En el segundo set, Sabalenka tomó el control con más regularidad en el servicio y en los intercambios largos, aunque el partido no estuvo exento de tensión.

Sabalenka supera a Muchova y abre con victoria su camino en Indian Wells REUTERS

Muchova apretó hasta el final y forzó varios puntos de partido, pero la número 2 del mundo aprovechó su segunda bola de partido para cerrar 7-5.

Fue un triunfo trabajado, no brillante, que deja a Sabalenka con un valioso 1-0 en un grupo exigente y confirma su capacidad para resolver partidos cuando el ritmo se complica.

¿Cuál es el siguiente partido de Sabalenka?

Tras esta victoria de apertura, Aryna Sabalenka regresa a la pista el miércoles 11 de noviembre para enfrentarse a Elina Svitolina en la segunda jornada del Grupo B.

La ucraniana, campeona de este torneo en 2018 y en plena resurrección esta temporada, llega tras un debut complicado y buscará aprovechar cualquier duda de la bielorrusa.

Ese duelo, seguido del cierre del viernes 13 contra la joven Mirra Andreeva, definirá si Sabalenka puede asegurarse el billete a Semifinales sin sobresaltos o si el grupo se enreda hasta el último punto.

El panorama general del torneo se presenta abierto y atractivo. En el Grupo 1, Linda Noskova y Coco Gauff sumaron sus primeras victorias el domingo y parten con ventaja, mientras que Jessica Pegula y la sustituta Marta Kostyuk necesitan reaccionar ya.

La fase de grupos se disputa hasta el viernes 13 de noviembre, con partidos diarios que mantienen en vilo la clasificación; a partir de ahí, las Semifinales del sábado 14 y la Final del domingo 15 coronarán a la reina de la temporada en el desierto de Indian Wells.