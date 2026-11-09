¿Quién es 'Kiki' Ramos? La joya que prefirió a Haití sobre Argentina

La Federación Haitiana de Futbol anunció que Stephen Oscar ‘Kiki’ Ramos, delantero de las inferiores de Vélez Sarsfield, decidió por voluntad propia representar a su país natal en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar.

El joven, que ya había vestido la camiseta de la Selección Argentina Sub-17 en amistosos, aceptó la convocatoria y se incorporará a la concentración del combinado haitiano en Brasil.

El comunicado oficial celebró la llegada con el mensaje “¡Kiki, estás en casa!” y agradeció la colaboración de su representante y del club de Liniers.

La decisión, tomada a pocos días del inicio del certamen (19 de noviembre al 13 de diciembre), sorprendió en el futbol argentino. Kiki Ramos había debutado con la Albiceleste el 28 de julio frente a Ecuador (victoria 2-1) y, dos días después, marcó su primer gol en el empate 1-1 ante el mismo rival.

Como solo disputó partidos amistosos, no quedó “blindado” ni para Argentina ni para Haití: según el reglamento FIFA, podría volver a jugar para la Albiceleste hasta que dispute tres partidos oficiales con la mayor de Haití. El equipo caribeño integrará el Grupo D junto a Francia, Uruguay y Arabia Saudita.

¿Quién es Kiki Ramos? La promesa de las inferiores argentinas

Stephen Oscar Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití. Fue adoptado por una familia argentina que ya había iniciado los trámites antes del devastador terremoto de 2010; sobrevivió en el orfanato y se crio en el barrio Villa Devoto de Buenos Aires, junto a tres hermanos también adoptados de origen haitiano.

El apodo ‘Kiki’ se lo pusieron sus padres adoptivos porque de chico repetía “quí, quí, quí”. Creció sintiéndose argentino y llegó a declarar públicamente: “Ya me siento argentino”.

Su historia futbolística comenzó a los seis años, cuando un vecino hincha de Vélez lo llevó a probarse al Fortín. Allí completó toda su formación: de las categorías infantiles pasó a juveniles, conquistó títulos (incluido el Torneo Evolución Sub-13) y se consolidó como uno de los delanteros más prometedores de la cantera.

Se desempeña como extremo o delantero, con velocidad, potencia y desequilibrio en el uno contra uno. En 2025 sufrió lesiones que lo frenaron, pero en 2026 explotó como goleador de la Sexta División.

Desde que comenzó en juveniles lleva cerca de 30 goles en 68 partidos. En septiembre de 2026 firmó su primer contrato profesional con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

Además, selló un acuerdo de patrocinio con Nike, un sueño de infancia que anunció en sus redes. Aún no debutó en Primera, pero su proyección y la decisión de representar a Haití lo convierten en una de las historias más singulares del futbol juvenil argentino.