“Es bueno cuando puedes devolverle al equipo un buen resultado”, Norris tras ganar Brasil

Lando Norris exhibió un ritmo sobresaliente durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil, pues el nuevo paquete aerodinámico del MCL-40 permitió que el británico capitalizara la pole position y posteriormente consiguiera la victoria en la carrera.

Pese a una largada complicada, en la que Kimi Antonelli reaccionó una milésima de segundo antes que él cuando se apagó el semáforo y consiguió superarlo, aunado a una defensa deficiente frente al Racing Bulls de Liam Lawson, parecía que la victoria se le había escapado de las manos. Sin embargo, Lando Norris supo aprovechar las condiciones cambiantes de la pista para recuperar el liderato y construir una victoria que terminó por consolidar su dominio en Interlagos.

“No tuve la mejor salida desde la parrilla, pero las condiciones hicieron que fuera una carrera muy complicada… Siempre es difícil y exigente debido a la lluvia… Sin embargo, es agradable volver al escalón más alto del podio”, declaró en la entrevista post carrera.

La victoria en Interlagos representó una recompensa al trabajo que McLaren ha realizado durante la temporada, especialmente después de los problemas técnicos que han enfrentado con el monoplaza, sin embargo el trabajo en el box de McLaren permitió mejorar el rendimiento del MCL-40. Norris destacó la importancia de aprovechar las oportunidades cuando se presentan y reconoció el esfuerzo colectivo de la escudería para volver a colocar al equipo en lo más alto del podio.

“Este año, cuando se ha presentado una oportunidad, he intentado aprovecharla. Fui por ella y hemos conseguido el objetivo. Es importante tener la oportunidad de intentarlo y conseguirlo. Todos estamos trabajando muy duro. Es bueno cuando puedes devolverle al equipo un buen resultado y ver todo lo que están haciendo. Es una recompensa por el gran trabajo”.

Brasil, el laboratorio de McLaren que impulsa su desarrollo para 2027

La escudería de Woking fue la única que presentó actualizaciones para el Gran Premio de Brasil, mismas que terminaron sonriéndole en su rendimiento durante el fin de semana.

Lando Norris arrancó desde la pole en el GP de Brasil REUTERS

Entre su paquete de mejoras se incluyó el nuevo concepto del alerón delantero que utilizarán para 2027, mismo que les ayudó a mejorar la estabilidad y la carga aerodinámica del monoplaza en las curvas de media y alta velocidad, algo fundamental en un circuito como Interlagos, que combina curvas rápidas, cambios de dirección y exigentes zonas de frenada, como lo son la curva uno y cuatro.

Las modificaciones más visibles en el ala delantera de McLaren fueron el cambio en el plano principal, un aumento de superficie, así como un nuevo punto de unión del morro. Algo que fue fundamental para optimizar el flujo aerodinámico y que Lando Norris tuviera un monoplaza menos nervioso e impredecible en curvas.