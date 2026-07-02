Lamine Yamal se vuelve viral con collar de Batman de casi tres millones de pesos

Estando cerca de Hollywood, Lamine Yamal volvió a acaparar miradas fuera del campo. La joven estrella de la selección de España llegó al partido frente a Austria en Los Ángeles con un collar con un medallón de Batman, un accesorio que rápidamente se convirtió en tendencia

El detalle no pasó desapercibido en su entrada al estadio. La pieza, llamativa por su diseño y por su tamaño, está completamente incrustada de diamantes y cuelga de una cadena gruesa también decorada con piedras preciosas.

¿Cuánto cuesta el collar de Batman?

De acuerdo con el diario español Marca, no se trata de una joya comercial, sino de una pieza hecha a medida exclusivamente para el delantero del Barcelona. Su valor se estima entre 140.000 y 165.000 dólares.

El colgante, vinculado al universo de Batman, refleja una de las aficiones del jugador por elementos personalizados y de alto impacto visual. En su entorno, explican que Yamal suele utilizar accesorios diseñados específicamente para él, con referencias personales o simbólicas.

No es la primera vez que el futbolista convierte un accesorio en conversación global. Recientemente, lució un collar con el número 304, en homenaje al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció, además de otra pieza con sus iniciales “LY”, cuyo valor también ha sido reportado en torno al medio millón dedólares.

La joya con el medallón de Batman se sumó así a una serie de piezas que han acompañado su ascenso mediático. En redes sociales, la imagen del collar circuló con rapidez, alimentando la conversación alrededor del jugador tanto por su rendimiento como por su estilo fuera del campo.