Llegó roto a la Copa del Mundo y hoy su brutal actuación hace temblar a toda Europa en octavos

A Lamine Yamal únicamente le faltó el gol para tener una actuación redonda con la Selección de España, que dio su mejor versión de la Copa del Mundo para pasar por encima 3-0 sobre Austria y clasificarse a los octavos de final con la joven estrella del FC Barcelona como el Jugador Más Valioso del partido.

Ahora el conjunto ibérico ya tiene sólidos argumentos para volver a sentarse en la mesa de los favoritos junto con selecciones como la francesa o la argentina y se enfoca en su próximo partido en Dallas con un rival por definir de la serie entre Portugal y Croacia.

Muy contento sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Poco a poco ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates... muy feliz por el equipo sobre todo".

​Lamine Yamal / Jugador de España

Yamal es consciente de que en estas instancias del certamen no se permiten bajones de rendimiento como en la fase de grupos porque es algo que puede costarles la eliminación.

"El momento importante es ahora. Si pierdes te vas a casa, entonces lo que no queremos nadie... ningún español quiere eso y lo daremos todo. Ahora a descansar".

¿Cómo se encuentra físicamente Lamine Yamal?

El extremo catalán llegó condicionado al Mundial debido a una molestia muscular que lo afectó desde le final de la temporada con el FC Barcelona. Con el paso de los partidos ha subido su carga de minutos y sus esfuerzos en el campo, pensando en llegar a su máximo nivel en los encuentros de más exigencia que le esperan a La Roja.