RESUMEN Cruz Azul vs. Philadelphia Union: La máquina debuta en Leagues Cup

Cruz Azul vence a Philadelphia Union

- Cruz Azul derrota a Philadelphia Union con un solitario gol de José Paradela al minuto 3'. Cruz Azul se lleva sus primeros tres puntos del torneo y se coloca en la parte alta de la tabla de Liga MX en la Leagues Cup.

- FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL El central dice que el partido se acabó y Cruz Azul se lleva sus primeros tres puntos del torneo.

90+4' Mier toma la pelota y se recuesta en el campo.

90+2' Cruz Azul agota sus ventanas de cambio. Entra: Cristian Jiménez

​Sale: Agustín Palavecino.

90' El cuarto indica que se jugarán cuatro minutos más.

90' Cabezazo de The Union que va directo a las manos de Mier.

88' Cambio para Cruz Azul. Entra: Josue Díaz

​Sale: Willer Ditta

87' Tiro de esquina para The Union que Mier corta con los puños.

85' LA MANDÓ AL CIELO Milan Iloski tuvo el empate pero la mandó a la última fila del estadio.

82' Últimos minutos del partido y The Union presiona a Cruz Azul. Buscan el empate.

79' Philadelphia Union mueve sus fichas. Entran: Agustin Anello y Jovan Lukic.

​Salen: Jesús Bueno y Nathan Harriel.

74' The Union mueve desde tiro de esquina, pero el balón no genera peligro.

69' Nico Ibáñez contacta la pelota, pero la estrella en la defensa.

67' Cambios en Philadelphia Union. Entran: Indiana Vassilev y Bruno Damiani.

​Salen: Quinn Sullivan yEzekiel Alladoh.

65' Cambios de Cruz Azul. Entra: Nico Ibáñez y Luka Romero

​Sale: Omar Campos y Gabriel Fernández

60' Quinn Sullivan perdona y Kevin Mier se queda con la pelota en un buen ataque de The Union,

54' Amarilla para Erik Lira por una falta cuando el jugador de The Union se iba prácticamente solo contra la portería.

53' Centro peligroso de Charly Rodríguez, pero The Union la saca bien.

52' Milan Iloski no puede definir de forma correcta y la pelota se va por un lado de la portería.

50' Cruz Azul mantiene la pelota ante la presión de The Union.

46' Inicia la segunda parte con Cruz Azul al frente en el marcador.

45' El central dice que no hay más y los equipos se van al vestidor. Cruz Azul gana 1-0 a Philadelphia Union.

45' El cuarto indica que se juegan cuatro minutos más.

45' Cruz Azul controla la pelota en medio campo.

42' Kevin Mier sale con los puños y aleja el peligro.

41' Falta en favor de The Union. Va a mover Kai Wagner.

38' Desde que el torneo es oficial, ningún equipo mexicano ha ganado el torneo.

35' The Union genera jugadas en ataque, pero no concreta el peligro.

30' Erik Lira se mantiene como jugador de Cruz Azul con la posibilidad de ir a Europa en el aire.

27' Tiro de esquina para The Union

25' Así fue el gol de José Paradela a los tres minutos de juego.

24' Centro peligroso al área por parte de The Union que Piovi revienta.

24' Cruz Azul ya mueve la pelota y no se revisa.

23' Amarilla para Jesús Bueno de The Union sobre Erik lira que podría ser revisada por el duro golpe.

22' José Paradela es el elemento más peligroso en lo que va del partido. Además del gol, sigue generando jugadas en ataque.

21' Falta en ataque de Cruz Azul y el portero Andrew Rick va a mover desde su área.

20' The Union manda un centro al área que Kevin Mier toma y le da calma al juego.

18' Jugada en ataque de The Union que no pasa a mayores y termina en las manos de Kevin Mier.

15' No, no, no. No hay gol para Cruz Azul. El VAR dice que Omar Campos estaba adelantado y echa para atrás el gol.

13' Gabriel "Toro" Fernández se va solo contra la portería de Philadelphia. Saca un centro que la defensa de The Union no logra sacar y le cae a Omar Campos que la manda a la red.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Cruz Azul ya pone el segundo.

10' Amarilla para José Paradela. El jugador de Cruz Azul interfirió en el cobro de tiro libre de Kai Wagner. El central le muestra la primera amarilla del partido a Paradela.

8' Hay un leve empujón sobre Paradela en el área, pero el árbitro no marca nada y la pelota ya está en juego.

7' Centro agresivo de Palavecino, pero el arquero de Philadelphia manda a tiro de esquina.

7' Cruz Azul recibe una falta y Erik Lira ya mueve la pelota.

5' Tras el gol, Cruz Azul no baja su ataque y sigue al frente presionando a Philadelphia Union.

3' José Paradela saca un zapatazo desde los linderos del área para adelantar a la Máquina.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Cruz Azul arranca el partido con la ventaja en el marcador.

1' Cruz Azul mueve la pelota y los primeros 45 minutos ya están en juego.

- ¿Cómo llega Philadelphia Union a este partido? El Philadelphia Union acumula tres victorias consecutivas en la MLS desde el regreso de la liga tras el parón por la Copa del Mundo.

- ¿Cómo llega Cruz Azul a este partido? El Cruz Azul viene de perder 3-2 contra Atlante en el último partido del Apertura 2026 antes del parón por la Leagues Cup.

​Antes de eso ganó el Campeón de Campeones a Toluca 3-1 y sumó dos victorias ante Puebla y Atlético de San Luis por Liga MX.

- ¿Sabías que...? El Cruz Azul y Philadelphia Union ya se enfrentaron una vez. El antecendente es un empate a un gol en la Leagues Cup de 2024.

​En aquella ocasión, la Máquina se llevó el punto adicional con victoria 5-3 en la tanda de penales.

- Así sale Philadelphia Union a la cancha.

- Los 11 elementos que manda Joel Huiqui a la cancha.