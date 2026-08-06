Juegos Centroamericanos 2026: Laura Galván conquista el bicampeonato en los 10 mil metros

Laura Galván volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La fondista mexicana conquistó la medalla de oro en los 10 mil metros de Santo Domingo 2026 y se convirtió en bicampeona de la prueba tras repetir el título que había conseguido en San Salvador 2023.

La atleta mexicana resolvió la carrera con un cierre en los últimos metros y se impuso por apenas seis centésimas de segundo en una de las finales más cerradas del atletismo en la justa centrocaribeña.

Laura Galván gana el bicampeonato en un cierre de fotografía

Laura Galván revalidó el título de los 10 mil metros al imponerse en una final que se definió hasta la línea de meta.

A lo largo de la competencia, la mexicana y la guatemalteca Viviana Aroche se mantuvieron entre las protagonistas del grupo puntero, con diferencias mínimas durante prácticamente toda la carrera.

En el último paso por la recta principal, antes de iniciar la vuelta final, Aroche mantenía una ligera ventaja de 26 centésimas sobre la representante mexicana.

Laura Galván ganó el oro con una diferencia de solo seis centésimas. Jonathan Duenas/Mexsport

Sin embargo, en los últimos 150 metros, Galván incrementó el ritmo y comenzó a recuperar posiciones. La fondista mexicana lanzó su ataque definitivo en la recta final y logró rebasar a la guatemalteca justo antes de cruzar la meta.

El cierre fue tan ajustado que fue necesaria la revisión de la fotografía de llegada para confirmar el resultado.

Laura Galván se quedó con la medalla de oro al registrar un tiempo de 34:26.06, apenas seis centésimas por delante de Viviana Aroche, quien terminó con 34:26.12 para quedarse con la plata.

El podio lo completó la venezolana Edymar Brea, quien cruzó la meta con una diferencia de un segundo respecto al tiempo de la campeona mexicana.

La victoria permitió a Galván conquistar un nuevo título centroamericano y aportar otra medalla dorada para México en Santo Domingo 2026.

Laura Galván mantiene el récord de los 10 mil metros en Juegos Centroamericanos. Jonathan Duenas/Mexsport

Laura Galván repite el oro conseguido en San Salvador 2023

La medalla obtenida en Santo Domingo representa el segundo campeonato consecutivo de Laura Galván en los 10 mil metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La atleta mexicana ya había ganado la prueba en San Salvador 2023, edición en la que además estableció el récord centroamericano de la distancia.

En aquella ocasión, Galván cruzó la meta con un tiempo de 33:12.28, marca que continúa vigente como el mejor registro de la historia de la prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Aunque en Santo Domingo no pudo mejorar ese tiempo, la mexicana volvió a dominar la competencia y defendió con éxito el título conquistado tres años antes.