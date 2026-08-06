¡VIDEO! Mohamed Salah fue presentado con el Trabzonspor de Turquía ante 30 mil espectadores

Todo tiene un principio y un final, pero cuando se trata de la relación de casi una década entre un jugador y su club, siempre es difícil hacer un recuento. Mohamed Salah, quien portara el jersey del Liverpool inglés entre 2017 y 2026, fue presentado hoy con su nuevo club, el Trabzonspor de la liga turca.

Mohamed Salah con el jersey del Trabzonspor REUTERS

Pero es difícil dejar atrás los 255 goles que Mo marcó para los Reds, así como los títulos obtenidos de la Premier League y la UEFA Champions League.

Hoy el jugador, en el inminente cierre de su carrera como jugador profesional, tiene en su poder un contrato por dos temporadas y 17 millones de dólares anuales.

A su llegada a Trabzon ya lo esperaban en el aeropuerto al rededor de 2 mil 500 espectadores, al pie de la pista del avión privado en el que llegó el jugador proveniente de Grecia donde vacacionaba después de su participación en la Copa del Mundo.

Será complejo olvidar que Salah todavía es el séptimo jugador con más asistencia de la Premier League con 93, hasta la temporada pasada.

Es algo increíble. Hay cerca de 25,000 personas aquí para darme la bienvenida. Honestamente, no recuerdo haber visto algo así en mi vida

Dentro de los clubes sumamente importantes en la carrera del atacante egipcio están el Chelsea, la Fiorentina y la Roma, así como los 121 partidos internacionales con su selección, donde fue capitán desde el 2021, donde marcó 68 goles y con la que por cierto, participó en el pasado Mundial 2026.