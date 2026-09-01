Lamine Yamal rompe el silencio: defiende al FC Barcelona tras el fichaje fallido de Julián Álvarez

Lamine Yamal aseguró con firmeza que el FC Barcelona no padece ninguna falta de gol de cara a la presente temporada. Durante su esperada intervención en la Gala de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), celebrada en Madrid este martes 1 de septiembre, el atacante culé abordó sin rodeos las preguntas de la prensa sobre el frustrado fichaje del argentino Julián Álvarez en el mercado de transferencias.

Al ser consultado directamente por los micrófonos de El Partidazo de COPE sobre el caso de la 'La Araña', el joven extremo de 19 años fue contundente al defender la solidez del proyecto deportivo azulgrana: "Estamos en una situación excelente. Es evidente que no nos faltan goles", declaró de forma tajante, restando importancia a las dudas externas.

Sus declaraciones llegaron apenas un día después de que el cuadro catalán lograra otro triunfo por goleada en LaLiga, precisamente con un espectacular doblete del propio Yamal. A pesar de elogiar la calidad de Julián Álvarez, a quien definió como un futbolista magnífico, enfatizó que se siente sumamente feliz y respaldado por la plantilla actual que comanda el director técnico alemán Hansi Flick.

Para el canterano, el grupo posee el nivel necesario para afrontar el exigente calendario sin depender de incorporaciones mediáticas de última hora. Las palabras de la joya de la Masía se ven respaldadas por el arranque del torneo local, donde la escuadra disipó cualquier sospecha de sequía ofensiva tras registrar 12 goles en los primeros tres partidos oficiales, mostrando una efectividad brutal de cara a la portería.

La revolución táctica en el eje del ataque culé

Tras haberse consagrado previamente como la gran figura en los torneos internacionales, las metas de Lamine Yamal para esta campaña se mantienen en el máximo nivel competitivo, apuntando todos sus cañones a la conquista de la UEFA Champions League.

Ante el armado final de la plantilla, el Barcelona afrontará el primer tramo de la temporada 2026-2027 bajo el siguiente esquema en la delantera: