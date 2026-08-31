Lamine Yamal destroza un récord de Haaland y Mbappé en otra exhibición goleadora del FC Barcelona

El FC Barcelona desplegó un poderío ofensivo arrollador en el inicio de LaLiga, reafirmando su hegemonía con una contundente victoria por 5-2 frente al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. Este vibrante choque de la tercera jornada quedó grabado con letras de oro en los anales del futbol internacional, impulsado por una actuación memorable de Lamine Yamal.

¿Cuántos goles lleva Lamine Yamal con el FC Barcelona?

Gracias a un brillante doblete, el joven talento azulgrana alcanzó la destacada cifra de 51 goles oficiales con la camiseta del Barça. Con apenas 19 años, Yamal se convirtió en el futbolista más joven de la historia en registrar dicha marca en las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia), superando categóricamente los récords de precocidad implantados en su momento por figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé. Asimismo, dejó atrás la marca de Lionel Messi, quien alcanzó las 50 anotaciones como culé recién a los 21 años.

La gesta del atacante internacional coronó una exhibición colectiva implacable bajo la dirección técnica de Hansi Flick. En medio de la discusión sobre las variantes en la delantera, Raphinha asumió un rol protagónico adaptado como centrodelantero. Con dos dianas de impecable factura, el brasileño llegó a cinco goles en el torneo local, consolidándose como el máximo artillero en solitario y manteniendo al Barcelona firme en el liderato con puntaje perfecto de nueve unidades.

Anthony Gordon muestra su valía como una de las apuestas del FC Barcelona para esta temporada. AFP

Anthony Gordon: El nuevo motor de la banda izquierda culé

El planteamiento táctico de Flick encontró una fluidez ideal gracias al impacto determinante de Anthony Gordon. El extremo inglés se convirtió en un peligro constante para la zaga madrileña, adueñándose de la banda izquierda con potencia y desborde.

Gordon no solo firmó dos asistencias precisas para sellar los dobletes de sus compañeros, sino que su constante presión propició la jugada del tercer gol, forzando un tanto en propia puerta del central Florian Lejeune. Con un rendimiento de máximo nivel, el internacional británico se afianza como pieza clave en el esquema del Barcelona, respaldado por la afición culé que ya ovaciona su entrega en el campo catalán.