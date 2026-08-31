EN VIVO: El Barcelona de Hansi Flick busca mantener el paso perfecto ante el Rayo Vallecano

13:00 Hrs Horas definitivas

Este duelo se da a unas horas del cierre del mercado de fichajes, en el que el FC Barcelona ha sido protagonista con la contratación durante el fin de semana del delantero brasileño Gabriel Jesus, después de que el fichaje de Julián Álvarez se puso imposible ante la negativa del Atlético de Madrid para permitir su partida a Cataluña.