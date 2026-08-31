EN VIVO: El Barcelona de Hansi Flick busca mantener el paso perfecto ante el Rayo Vallecano
Sigue el minuto a minuto del conjunto blaugrana en la jornada 3 de LaLiga, en medio de la expectativa por el fichaje del brasileño Gabriel Jesus
El FC Barcelona va por su tercera victoria
El FC Barcelona cierra la actividad de la tercera jornada de LaLiga como anfitrión del Rayo Vallecano. Los culés han tenido un sólido inicio con un par de victorias y sin encajar goles, mientras que el conjunto de Vallecas apenas ha sumado un punto.
En el once del Barca no aparece el estelar mediocentro Rodrigo Hernández 'Rodri', quien ya debutó el fin de semana pasado, sin embargo no fue contemplado por Hansi Flick para comenzar hoy frente a sus aficionados.
Un factor muy llamativo en los más recientes partidos de estos equipos es la falta de puntería de los franjirrojos cuando visitan la Ciudad Condal. El Rayo Vallecano encadena 4 visitas consecutivas a Barcelona sin poder marcar un solo gol en el marcador (registrando un empate 0-0 y tres derrotas).
Repasemos los resultados que se han dado hasta el momento en LaLiga este fin de semana:
- Racing de Santander 3 - 2 Elche
- Deportivo Alavés 1 - 0 Villarreal
- Levante 5 - 2 Real Betis
- Real Sociedad 2 - 1 Espanyol
- Sevilla 1 - 3 Atlético de Madrid
- Real Madrid 4 - 0 Málaga
- Deportivo La Coruña 3 - 1 Valencia
- Celta de Vigo 0 - 2 Athletic Club
- Osasuna 1 - 0 Getafe
Los equipos ya están en el campo para realizar los calentamientos previos al comienzo del encuentro a las 13:30 horas.
Este duelo se da a unas horas del cierre del mercado de fichajes, en el que el FC Barcelona ha sido protagonista con la contratación durante el fin de semana del delantero brasileño Gabriel Jesus, después de que el fichaje de Julián Álvarez se puso imposible ante la negativa del Atlético de Madrid para permitir su partida a Cataluña.
Los onces de cada uno de los equipos ya fueron anunciados en sus redes sociales.
El FC Barcelona volverá a jugar frente a sus aficionados en el Spotify Camp Nou con la misión de sumar de a tres, para seguir en la lucha por la cima de LaLiga con el Real Madrid, que en la sesión dominical venció sin complicaciones 4-0 al Málaga en el Bernabéu.