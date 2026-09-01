Antonio Rüdiger se despide de la selección alemana

Después de ser convocado para jugar como defensa en el Mundial 2026 y sin esperar que fuera su última participación con Alemania, Antonio Rüdiger anunció este 1 de septiembre su despedida del combinado nacional. A través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje para poner fin a una etapa de 12 años.

Rüdiger pone fin a 12 años con Alemania

Antonio Rüdiger portó la camiseta alemana por primera vez en 2014, cuando debutó a los 21 años en un partido amistoso frente a Polonia. Desde entonces, disputó 86 encuentros internacionales y marcó tres goles, además de participar en tres ediciones de la Copa del Mundo.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria con el conjunto alemán llegó en 2017, cuando la selección conquistó la Copa Confederaciones tras vencer 1-0 a Chile en la final.

Antonio Rüdiger durante su etapa con el Real Madrid junto a Arda Güler. Reuters

En su mensaje de despedida, Rüdiger aseguró que formar parte del equipo fue una experiencia que lo marcará para siempre. El futbolista también agradeció a sus compañeros y a todas las personas que lo acompañaron durante su camino con el combinado alemán, pese a los diferentes desafíos que enfrentaron como equipo.

El defensa también dedicó unas palabras a los aficionados y destacó especialmente el apoyo recibido durante la Eurocopa 2024 disputada en territorio alemán.

Finalmente, Rüdiger señaló que ahora comenzará una nueva etapa enfocada en su club.

“Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me concentraré de lleno en mi club. Gracias por este viaje juntos”