Manchester City gasta una fortuna histórica de 451 millones de euros para dominar el mercado

El último día antes del cierre del mercado de verano en Europa, el Manchester City dejó la guinda del pastel al concretar la operación más cara en la historia de la Premier League. El movimiento de última hora confirmó que este periodo de transacciones ha sido un ciclo de marcas históricas, en el que los mediocampistas acapararon las primeras posiciones en los costos de los traspasos internacionales.

La espectacular firma del argentino Enzo Fernández por los Citizens sacudió al futbol mundial hoy martes 1 de septiembre, al acordar una transferencia de 140 millones de euros fijos más 20 millones en variables. Con esa estratosférica cantidad, la operación del contención sudamericano superó el traspaso que alcanzó el Chelsea semanas atrás por Morgan Rogers, a quien arrebató del Aston Villa tras desembolsar 138 millones de euros.

Elliot Anderson fue el primero de los grandes fichajes del Manchester City en este verano. Reuters

El Manchester City acapara los reflectores de la temporada

La directiva del conjunto celeste no se ruborizó al cerrar su mercado con el bombazo de Fernández. Con esta adición de última hora, la institución del Etihad Stadium llevó su balanza total de movimientos a la impresionante cifra de 451 millones de euros en compras para la campaña 2026-2027.

Antes de amarrar al pampero, los altos mandos ya habían desembolsado 135 millones de euros por Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest. Asimismo, invirtieron otros 95 millones de euros por el marroquí Ayyoub Bouaddi, quien dejó las filas del Lille de la Ligue 1 de Francia, consolidándose como los tres movimientos más costosos de entre sus siete adiciones para el nuevo ciclo deportivo de la escuadra.

La liga de Inglaterra manda en el pago de jugadores

De los cinco fichajes más caros de esta ventana de transferencias, cuatro pertenecen a escuadras de la liga inglesa, ratificando el abrumador potencial económico británico sobre el Viejo Continente. El Real Madrid, perteneciente a LaLiga de España, fue el único club capaz de colarse al prestigiado top cinco con Yan Diomandé: