Stan Kroenke expande su imperio deportivo con la adquisición de los Angels de Los Angeles de la MLB

Kroenke Sports & Entertainment (KSE), la firma encabezada por el magnate Stan Kroenke, anunció un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en los Angels de Los Ángeles. Este histórico movimiento en los escritorios marca el fin de 23 años de gestión ininterrumpida por parte de la familia Moreno al frente de la franquicia de la MLB.

La transacción, anunciada oficialmente este martes 1 de septiembre de 2026, estipula que el traspaso formal de poderes se concretará a principios de 2027, sujeto a la aprobación de los dueños de las Grandes Ligas. Aunque de momento no se reveló la cifra oficial de la operación, la prestigiosa revista Forbes valoró recientemente a la organización de Anaheim en unos 2,800 millones de dólares.

El acuerdo representa un giro crucial para un equipo de gran peso mediático que cuenta en sus filas con estrellas como Mike Trout, pero sumido en una crisis de resultados. Tras comprar el club a The Walt Disney Company en 2003 —justo después de ganar su única Serie Mundial—, Arte Moreno se convirtió en el primer propietario latino de la liga; sin embargo, su etapa estuvo marcada por una prolongada sequía.

Sin clasificar a la postemporada desde 2014, la directiva saliente enfrentaba duras críticas de los aficionados. Ahora, Moreno confía en que la experiencia de KSE devuelva el protagonismo deportivo.

Stan Kroenke, al recibir el trofeo Vince Lombardi de la NFL, después de la conquista del Super Bowl por parte de Los Angeles Rams en 2022. Especial

El imperio deportivo de Kroenke: Éxitos en NFL, NBA y Premier League

La incorporación de los Angels consolida a KSE como uno de los conglomerados más influyentes del deporte mundial, respaldado por un destacado historial de trofeos en las principales ligas internacionales: