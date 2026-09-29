Lamine Yamal quiere el Balón de Oro; doblete con España y récord esta temporada
Lamine Yamal volvió a deslumbrar con España y anotó un doblete. El '10' del Barca está teniendo un gran inicio de temporada para buscar el Balón de Oro
Parece que ha llegado la temporada de consagración de Lamine Yamal en el futbol. A sus 19 años, ya es un serio candidato a ganar el Balón de Oro y lo volvió a demostrar tras anotar otro doblete, ahora con la Selección de España en la UEFA Nations League.
Después de anotar en la victoria de La Roja ante Inglaterra, el ‘10’ del Barca volvió a aparecer ante Croacia, dejando una exhibición de gente grande.
En 63 minutos, Lamine logró anotar dos goles y dar una asistencia. Abrió el marcador apenas al 2´ con una gran definición a contra poste. Croacia logró empatar y la magia de Yamal volvió a aparecer.
Al 31´ mandó un centro pasado para que Marc Pubil cabeceara y pusiera el 2-1 momentáneo. Y para finalizar una actuación extraordinaria, Lamine anotó su doblete y el tercer tanto de España, tras una asistencia de Pedri y una definición formidable.
En esta ventana internacional con España, Lamine registra cuatro contribuciones (3 goles y 1 asistencia) en dos partidos.
Por si fuera poco, Yamal ya lleva 18 G/A en 10 partidos esta temporada, contando club (Barcelona) y Selección (España).
Quedan pocos días para que se defina al ganador del Balón de Oro y para este año, la discusión está muy cerrada. Aunque con estas actuaciones, más las de la temporada anterior, sin duda poner a Lamine Yamal como un candidato serio a ganar el máximo galardón a nivel individual del futbol.