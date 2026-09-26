Harry Kane falla un penal y España remonta a Inglaterra en Wembley

España venció 3-2 a Inglaterra en Wembley en su primer partido como campeona del mundo, un encuentro marcado por el penal que Harry Kane falló al minuto 54. El delantero inglés tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de su selección, pero su disparo terminó en el travesaño y abrió el camino para la remontada española.

Kane ejecutó el penal cuando Inglaterra ganaba 2-1. El jugador del Bayern Múnich tuvo un ligero contacto con el balón utilizando su pierna de apoyo antes de realizar el disparo, por lo que, de haber terminado en gol, el VAR habría intervenido por un doble toque.

La pelota golpeó el travesaño y España aprovechó el momento para buscar nuevamente el control del partido. La falla de Kane llegó cuando Inglaterra tenía la posibilidad de aumentar su ventaja y terminó siendo uno de los momentos que modificaron el desarrollo del encuentro.

Mikel Oyarzabal fue el revulsivo que cambió el partido. REUTERS

Partido de remontadas en Wembley

España tomó ventaja antes de los dos minutos. Marc Guéhi intentó salir jugando, pero Lamine Yamal recuperó la pelota y definió con un disparo colocado hacia el palo izquierdo para poner el 1-0.

Inglaterra reaccionó antes del descanso. Al minuto 36, un contragolpe terminó con Anthony Gordon frente a Unai Simón. El atacante había participado desde el inicio en la jugada colectiva y cerró la acción con el disparo que significó el empate.

Anthony Gordon empató el partido. REUTERS

La remontada inglesa se completó cuatro minutos después. Nico O'Reilly envió un centro al área y Kane apareció para rematar de cabeza. El balón tuvo un desvío de Marc Cucurella antes de terminar dentro de la portería para el 2-1.

El marcador favorecía a los locales cuando llegó el penal de Kane. La oportunidad de aumentar la diferencia terminó en el travesaño y España encontró una oportunidad para volver al partido.

Baena y Yamal marcaron goles para España. REUTERS

Baena y Oyarzabal resuelven el partido para España

La selección española adelantó sus líneas y encontró el empate cuando se cumplía la hora de juego. La presión alta provocó una pérdida de balón de Inglaterra que terminó en los pies de Álex Baena, quien remató desde la línea del área grande para establecer el 2-2.

España mantuvo la presión y consiguió completar la remontada al minuto 74. Baena volvió a ser protagonista al asistir a Mikel Oyarzabal, quien ingresó al área y, tras un ligero pique del balón, consiguió superar al guardameta James Trafford para colocar el 3-2 definitivo.

El resultado permitió a España colocarse como líder del Grupo C después de la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. Croacia quedó detrás tras vencer 2-1 a República Checa, mientras que Inglaterra se ubicó momentáneamente en la tercera posición del sector.