Lamine Yamal se ve como ganador del Balón de Oro 2026: “Me lo merecería yo”

Lamine Yamal no escondió su confianza de cara al Balón de Oro 2026 y aseguró que, por lo realizado durante el año, considera que merece conquistar el prestigioso premio individual. El delantero del Barcelona colocó a Kylian Mbappé como su principal rival y afirmó que ambos son, en su opinión, los dos mejores futbolistas del mundo.

¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo”, declaró Yamal en una entrevista para ‘Universo Valdano’, de Movistar Plus+.

Lamine Yamal presume sus argumentos para ganar el Balón de Oro

El atacante del Barcelona llega a la pelea por el Balón de Oro 2026 después de un año en el que se consolidó como una de las principales figuras del conjunto azulgrana y de la Selección Española.

Yamal considera que los títulos conquistados, su rendimiento individual y su protagonismo en la temporada son argumentos suficientes para ser tomado en cuenta entre los grandes favoritos al galardón.

El futbolista tampoco pretende hacer una campaña para conseguir votos. De acuerdo con sus declaraciones, está satisfecho con lo conseguido durante el año y considera que sus actuaciones dentro del campo deben ser suficientes para convencer a los periodistas que participan en la elección.

Yamal responde a Ousmane Dembélé

La conversación sobre el Balón de Oro también llevó a Yamal a referirse a Ousmane Dembélé, quien previamente no lo había colocado entre sus principales candidatos para ganar el premio.

El español respondió con cierta ironía y mantuvo su postura de que no necesita convencer a nadie sobre sus méritos. Para Yamal, el rendimiento mostrado durante el año habla por sí mismo.

Lamine Yamal también apunta a la Champions League

Más allá de la lucha por el Balón de Oro, Yamal mantiene objetivos colectivos con el Barcelona. El joven atacante considera que conquistar la Champions League es una de las grandes metas de la temporada y asegura que el equipo está motivado para conseguirlo.

Con 19 años, Yamal continúa aumentando su peso dentro del Barcelona y busca consolidarse definitivamente entre las grandes estrellas del futbol mundial, tanto por sus actuaciones individuales como por los títulos que pueda conseguir con su club.