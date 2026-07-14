Frenkie de Jong preocupa al Barcelona: podría perderse cuatro meses por lesión de rodilla

El FC Barcelona recibió una noticia preocupante durante el arranque de su pretemporada 2026-2027, luego de que Frenkie de Jong presentara molestias en la rodilla tras regresar de sus vacaciones.

El mediocampista neerlandés fue sometido a pruebas médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los servicios médicos del club detectaron una posible lesión cuyo alcance todavía deberá confirmarse con estudios adicionales.

De Jong podría estar fuera hasta noviembre

La situación genera preocupación dentro del entorno azulgrana, ya que las primeras valoraciones apuntan a una posible lesión de consideración que podría requerir alrededor de cuatro meses de recuperación.

En caso de confirmarse este diagnóstico, Frenkie de Jong estaría alejado de las canchas hasta noviembre, representando una baja importante para el equipo dirigido por Hansi Flick en el inicio de la nueva temporada.

El neerlandés llegó con molestias del Mundial

De Jong ya arrastraba problemas físicos desde su participación con la Selección de Países Bajos en el Mundial. De acuerdo con los reportes, el futbolista disputó los últimos partidos del torneo con molestias en la rodilla, situación que ahora obliga al Barcelona a realizar una evaluación más profunda.

El club esperará los resultados definitivos de las pruebas para conocer la gravedad de la lesión, definir el tratamiento adecuado y establecer un calendario de recuperación.

Hansi Flick pierde una pieza clave del mediocampo

La posible ausencia de Frenkie de Jong representa un golpe para el proyecto de Hansi Flick, debido a que el neerlandés es uno de los futbolistas más importantes en la construcción del juego del Barcelona.

Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y darle equilibrio al mediocampo lo convierten en una pieza fundamental dentro del esquema azulgrana, por lo que su evolución será seguida de cerca durante las próximas semanas.