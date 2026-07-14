Francia vs España EN VIVO: Sigue las Semifinales del Mundial 2026
El primer finalista del Mundial 2026 lo conoceremos hoy. La Francia de Mbappé se enfrenta a la España de Lamine en un partido que promete muchas emociones
Francia y España se enfrentan en la Semifinal del mundial 2026.
Cucurella mandó un centro pasado, Digne controló mal, Lamine se anticipó y el francés le dio una patada.
Se juntaron los cuatro de adelante de Francia. Cubarsí hizo un gran trabajo defensivo y mandó todo a tiro de esquina.
Malos primeros minutos de Francia, no han encontrado profundidad de cara al arco de Unai Simón.
Vaya primeros 10 minutos de España, controlan la pelota y han generado sensaciones de mucho peligro.
Rabiot le dio un pizoton a Dani Olmo. El árbitro señala falta y amonesta al francés.
Esta claro los papeles en estos primeros minutos, España con posesión y Francia busca la velocidad.
En estos primeros minutos, España es quien intenta controlar la posesión del esférico.
Los primeros 45 minutos de la Semifinal entre Francia y España, comienzan.
Previo a la Semifinal, se guardará un minuto de silencio por el aniversario de los fallecidos de Francia, hace 10 años.
El protocolo de los himnos inicia. El de Francia va primero.
La Selección de Francia ya calienta previo a las Semifinales.
La Furia Roja ya pisa el terreno de juego para el calentamiento previo al partido.
Así llegó la Selección de España al estadio de Dallas para la Semifinal del Mundial.