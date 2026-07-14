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Francia vs España EN VIVO: Sigue las Semifinales del Mundial 2026

El primer finalista del Mundial 2026 lo conoceremos hoy. La Francia de Mbappé se enfrenta a la España de Lamine en un partido que promete muchas emociones

Por: Eduardo Cristobal Colin

Francia vs España en vivo, minuto de las Semifinales del Mundial 2026
Francia vs España en vivo, minuto de las Semifinales del Mundial 2026IA
Bandera de Francia
FRANCIA
00
ESPAÑA
Bandera de España
Francia y España se enfrentan en la Semifinal del mundial 2026. 
primer tiempo
Minuto 20PENAL PARA ESPAÑA

Cucurella mandó un centro pasado, Digne controló mal, Lamine se anticipó y el francés le dio una patada. 

Minuto 15CUBARSÍ SALVA A ESPAÑA

Se juntaron los cuatro de adelante de Francia. Cubarsí hizo un gran trabajo defensivo y mandó todo a tiro de esquina. 

Minuto 13FRANCIA NO SE ENCUENTRA 

Malos primeros minutos de Francia, no han encontrado profundidad de cara al arco de Unai Simón. 

Minuto 10ESPAÑA CON MÁS PELIGRO

Vaya primeros 10 minutos de España, controlan la pelota y han generado sensaciones de mucho peligro. 

Minuto 8 PRIMERA TARJETA AMARILLA

Rabiot le dio un pizoton a Dani Olmo. El árbitro señala falta y amonesta al francés. 

Minuto 5FRANCIA ESPERA CONTRAGOLPES

Esta claro los papeles en estos primeros minutos, España con posesión y Francia busca la velocidad. 

Minuto 2ESPAÑA INTENTA TENER POSESIÓN

En estos primeros minutos, España es quien intenta controlar la posesión del esférico. 

Minuto 0INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos de la Semifinal entre Francia y España, comienzan. 

13:00 HrsMINUTO DE SILENCIO

Previo a la Semifinal, se guardará un minuto de silencio por el aniversario de los fallecidos de Francia, hace 10 años. 

12:50 HrsCOMIENZAN LOS HIMNOS

El protocolo de los himnos inicia. El de Francia va primero.

12:45 HrsFRANCIA TAMBIÉN CALIENTA

La Selección de Francia ya calienta previo a las Semifinales.

12:35 HrsESPAÑA SALE A CALENTAR

La Furia Roja ya pisa el terreno de juego para el calentamiento previo al partido.

12:25 HrsFRANCIA LLEGA AL DALLAS STADIUM
12:15 HrsLA ÚLTIMA VEZ QUE FRANCIA Y ESPAÑA SE ENFRENTARON
12:10 HrsESPAÑA TIENE EL DESTINO EN SU FAVOR
12:05HrsESPAÑA LLEGA AL ESTADIO

Así llegó la Selección de España al estadio de Dallas para la Semifinal del Mundial. 

12:00HrsALINEACIÓN DE FRANCIA Y ESPAÑA

FRANCIA

ESPAÑA

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