¡Día histórico! Tadej Pogacar gana la Etapa 10 del Tour de Francia y es el rey del 14 de julio

Tadej Pogacar demostró una vez más por qué es un pedalista de época. Este 14 de julio de 2026, el líder del UAE Team Emirates logró la hazaña de conquistar la Etapa 10 del Tour de Francia, escribiendo una nueva página de oro en la historia de la Grande Boucle al convertirse en el único corredor en toda la historia que consigue tres triunfos en el Día Nacional de Francia (Día de la Bastilla).

Cuando restaban 15 kilómetros para la meta, el esloveno apretó el ritmo para lanzar un bestial ataque en solitario. Con esta victoria, el esloveno rompió el empate histórico que mantenía con la leyenda francesa Jacques Anquetil, sumando su tercer triunfo en un 14 de julio tras sus éxitos previos en las ediciones de 2021 y 2024.

¿Cuántas victorias de etapa en el Tour de Francia ha ganado Tadej Pogacar?

El reloj de la jornada se detuvo después de 3 horas, 58 minutos y 08 segundos con un Pogacar eufórico en la línea de meta, consumando su tercera victoria de etapa en lo que va de esta edición de la prestigiosa ronda gala.

Récord actual : Tadej Pogacar acumula un total de 24 triunfos de etapa en el Tour de Francia a lo largo de su brillante trayectoria profesional.

: Tadej Pogacar acumula un total de en el Tour de Francia a lo largo de su brillante trayectoria profesional. Próximo objetivo histórico: El esloveno se encuentra a solo una victoria de alcanzar al francés André Leducq (cuarto sitio histórico) y a cuatro triunfos de igualar al histórico Bernard Hinault (tercer lugar).

Tadej Pogacar ya lleva tres victorias de las 10 etapas que se han corrido en el Tour de Francia 2026. Reuters

¿Quiénes son los máximos ganadores en la historia del Tour de Francia?

Con la llegada en Le Lioran, los aplausos que se llevó Pogacar son el reflejo de alguien que, a sus 27 años de edad, ya es una leyenda viviente del ciclismo mundial. Tras presentarse en el año 2020 ganando la primera de sus cuatro coronas actuales, el esloveno busca unirse en los próximos días al exclusivo club de los máximos ganadores con cinco títulos del Tour de Francia, integrado por: