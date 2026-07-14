Tour de Francia 2026: Etapa 11, ¿para qué perfil de ciclistas es ideal?

Después de la exigente Etapa 10 que contó con siete puertos de montaña, el Tour de Francia 2026 sigue este miércoles con la prueba que iniciará en Vichy y tendrá como meta Nevers. ¿Ideal para Isaac del Toro? No, debido a que el recorrido es propicio para los velocistas.

La Etapa 11 del Tour de Francia 2026 tendrá una longitud de 161.3 kilómetros, con una altitud de 1,400 metros. Tendrá un Sprint intermedio en Saint-Pourcain-Sur-Sioule, donde se repartirán de 1 a 25 unidades, que se van a la Clasificación por Puntos.

Isaac del Toro ya no correrá con el ‘maillot’ blanco AFP

Isaac del Toro ya no correrá con el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes, debido a que en la Etapa 10 cedió 1:31” de tiempo, mientras que Juan Ayuso comanda esta tabla.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 11 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Cote de Billonniere de Categoría 4, con un 1.1 km de subida. Se ubica en el kilómetro 32.9 del recorrido. Se otorga un punto.

- Cote de Billy-Chevannes de Categoría 4, con un 1.5 km de subida. Ubicada en el kilómetro 123.4. Se otorga un punto.

La Etapa 11 del Tour de Francia 2026 tendrá dos puertos de montaña AFP

La ciudad de Vichy alojará por segunda ocasión una Etapa del Tour de Francia 2026. La entidad cuenta con 25 mil 800 habitantes. La estación sólo organizó una llegada de La Grande Boucle, que se dio en 1952, que ganó Fiorenzo Magni.

Por su parte, la ciudad de Never alojará por cuarta ocasión una Etapa del Tour de Francia. La entidad pertenece a la prefactura del departamento de Nievre y cuenta con 33 mil 200 habitantes.