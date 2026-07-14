Luis Enrique Santander será el árbitro del Querétaro vs América en la Jornada 1 del Apertura 2026
La Comisión de Árbitros ajustó sus designaciones para la Jornada 1 y colocó a Santander en el duelo entre Gallos Blancos y Águilas; el “Gato” Ortiz también tendrá un partido destacado
La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde Luis Enrique Santander fue elegido como el árbitro central para el partido entre Querétaro y América. El encuentro será uno de los más destacados de la primera fecha del torneo, debido a la presencia de uno de los clubes con mayor convocatoria del futbol mexicano.
Inicialmente, Santander había sido anunciado para dirigir otro compromiso de la jornada, pero la Comisión de Árbitros realizó una actualización en la programación y finalmente quedó asignado al duelo entre Gallos Blancos y las Águilas. Con este cambio, el silbante tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el cierre de la primera jornada del campeonato.
Además de la designación de Santander, la Comisión también confirmó la participación de otros árbitros con experiencia en partidos importantes. Entre ellos destaca Marco Antonio “Gato” Ortiz, quien fue elegido como árbitro central para el enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna, otro de los encuentros relevantes del inicio del Apertura 2026.
Con estas designaciones, la Liga MX prepara el arranque de un nuevo torneo con la intención de contar con actuaciones arbitrales sólidas desde la primera jornada. Los silbantes tendrán un papel importante en una temporada donde los equipos buscarán comenzar con resultados positivos en la lucha por los objetivos del campeonato.
Las designaciones arbitrales para la Jornada 1 del Apertura 2026
A continuación, se presentan las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos que se disputarán durante la primera jornada del Apertura 2026:
Necaxa vs Atlante
- Árbitro Central: Yonatan Peinado Aguirre
- Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
- Árbitro Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero
- Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
- Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Tijuana vs Tigres
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
- Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez
- Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Atlético San Luis vs Cruz Azul
- Árbitro Central: Adonai Escobedo González
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
- Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba
- Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
- Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz
León vs Atlas
- Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez
- Cuarto Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
- Árbitro VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
- Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
FC Juárez vs Puebla
- Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez
- Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
- Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
- Árbitro VAR: Lizzet Amairany García Olvera
- Árbitro VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón
Pumas vs Pachuca
- Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García
- Cuarto Árbitro: Mario Terrazas Chávez
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Rayados vs Santos Laguna
- Árbitro Central: Marco Antonio Ortiz Nava
- Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
- Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora
- Cuarto Árbitro: Martín Molina Astorga
- Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
- Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama
Chivas vs Toluca
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Árbitro Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
- Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
- Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- Árbitro VAR Asistente: Francia María González Martínez
Querétaro vs América
- Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
- Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
- Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Cuarto Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
- Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- Árbitro VAR Asistente: Ximena Márquez Ruíz