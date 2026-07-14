Luis Enrique Santander será el árbitro del Querétaro vs América en la Jornada 1 del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde Luis Enrique Santander fue elegido como el árbitro central para el partido entre Querétaro y América. El encuentro será uno de los más destacados de la primera fecha del torneo, debido a la presencia de uno de los clubes con mayor convocatoria del futbol mexicano.

Inicialmente, Santander había sido anunciado para dirigir otro compromiso de la jornada, pero la Comisión de Árbitros realizó una actualización en la programación y finalmente quedó asignado al duelo entre Gallos Blancos y las Águilas. Con este cambio, el silbante tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el cierre de la primera jornada del campeonato.

Además de la designación de Santander, la Comisión también confirmó la participación de otros árbitros con experiencia en partidos importantes. Entre ellos destaca Marco Antonio “Gato” Ortiz, quien fue elegido como árbitro central para el enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna, otro de los encuentros relevantes del inicio del Apertura 2026.

Con estas designaciones, la Liga MX prepara el arranque de un nuevo torneo con la intención de contar con actuaciones arbitrales sólidas desde la primera jornada. Los silbantes tendrán un papel importante en una temporada donde los equipos buscarán comenzar con resultados positivos en la lucha por los objetivos del campeonato.

Las designaciones arbitrales para la Jornada 1 del Apertura 2026

A continuación, se presentan las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos que se disputarán durante la primera jornada del Apertura 2026:

Necaxa vs Atlante

Árbitro Central: Yonatan Peinado Aguirre

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Árbitro Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero

Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Tijuana vs Tigres

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez

Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Atlético San Luis vs Cruz Azul

Árbitro Central: Adonai Escobedo González

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

León vs Atlas

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez

Cuarto Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

FC Juárez vs Puebla

Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez

Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro VAR: Lizzet Amairany García Olvera

Árbitro VAR Asistente: Edgar Magdaleno Castrejón

Pumas vs Pachuca

Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García

Cuarto Árbitro: Mario Terrazas Chávez

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Rayados vs Santos Laguna

Árbitro Central: Marco Antonio Ortiz Nava

Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora

Cuarto Árbitro: Martín Molina Astorga

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama

Chivas vs Toluca

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

Árbitro Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Francia María González Martínez

Querétaro vs América