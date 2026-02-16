¿Es IA? Aficionados habrían lanzado bicicleta a un árbitro en Turquía

Cuando parece que nada más puede sorprendernos en el mundo del deporte, aparecen imágenes inéditas que no tienen que ver con infidelidades en los estadios o aficionados que se atreven a orinar en plena tribuna… en esta ocasión, un grupo de aficionados habrían aventado una bicicleta en pleno partido al árbitro; ¿Será una imagen hecha por la IA?

Fue el árbitro Hakan Başkurt quien habría sido víctima de un sector de aficionados turcos en la 1.ª Liga Amateur de Malatya, quienes perdieron completamente el control debido a un fuera de lugar marcado por el árbitro asistente, lanzándole una bicicleta durante el minuto 87 del compromiso.

El impacto sobre la figura de Hakan Başkurt habría repercutido en una lesión en la ceja y la pérdida de conocimiento momentánea, sin embargo, esta información se mantiene como un secreto a voces, creciendo la especulación de que esto es únicamente una creación de la Inteligencia Artificial.

Hasta el momento, ninguna de las entidades oficiales se han pronunciado respecto a la veracidad de la imagen publicada, por lo que solamente resta esperar algún anuncio que confirme o desmienta rotundamente estos hechos que estremecen al deporte.

Esta es la imagen que se comparte en redes sociales y que llama la atención de los aficionados en el deporte, considerándolo un hecho inédito y que debería de contar con sanciones ejemplares en caso confirmarse:

* Actualmente, en el futbol de Turquía, únicamente se encuentra un mexicnao: Edson Álvarez con Fenerbahçe.

La viralización de este suceso generó que los aficionados comenzaran a echar la memoria atrás, recordando uno de los momentos más bizarros en la Serie A de Italia, cuando los seguidores del Inter de Milán robaron una motocicleta a los de Atalanta, la ingresaron a la parte alta del Estadio Giuseppe Meazza y la tiraran por la borda (2001).

BFG