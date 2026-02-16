Agentes de la FGJCDMX golpean a árbitro tras perder partido en la Cuauhtémoc

Un encuentro deportivo terminó en un acto de violencia y presunto abuso de autoridad. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fueron señalados por agredir físicamente a un árbitro tras perder un partido de fútbol, esto el pasado 13 de febrero.

De acuerdo con los reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, la disputa comenzó cuando los elementos, molestos por el resultado del encuentro, arremetieron contra el silbante en lugar de aceptar la derrota deportiva, golpeándolo al final del cotejo.

Agresión tras el silbatazo final

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al árbitro con lesiones severas, incluyendo el rostro ensangrentado y golpes contusos en la cabeza. Los testimonios indican que los agentes se lanzaron directamente sobre el árbitro en el partido que se desarrolló en canchas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc. El árbitro, del que se desconoce su nombre, fue atendido de inmediato por personal de Protección Civil.

El caso ha generado una fuerte indignación en plataformas digitales, donde usuarios cuestionan la conducta de quienes, por su cargo, deberían ser los primeros en respetar la ley y el orden. "Así acabó golpeado el árbitro", citan las denuncias, acompañadas de fotografías que evidencian la magnitud del ataque.

La denuncia pública señala directamente a integrantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Según informa Carlos Jiménez, la Policía de Investigación de la Ciudad de México ya estaría realizando los trabajos correspondientes sobre los agentes Daniel Cabrera y Omar Cárdenas, elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención que habrían estado involucrados en la golpiza al árbitro.