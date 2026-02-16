"Deben callar": La dura crítica de Carlos Hermosillo al América tras el Clásico

La irregularidad del Club América quedó exhibida en su derrota ante las Chivas del Guadalajara, y la forma en la que las Águilas cayeron en el Estadio Akron no pasó desapercibida para Carlos Hermosillo, histórico exdelantero y actual analista de FOX Sports México, quien lanzó una advertencia al plantel dirigido por André Jardine.

Durante la emisión del programa de análisis La Última Palabra, Hermosillo fue tajante al señalar que el conjunto azulcrema ha caído en un exceso de confianza que les costó caro en la Jornada 6 del Clausura 2026, una situación que no entiende dado que son décimos de la tabla general con dos victorias, igual número de empates y de derrotas.

El analista subrayó que el Rebaño Sagrado fue ampliamente superior y que la actitud previa de algunos referentes, como Henry Martín, no fue la adecuada ante el nivel mostrado en la cancha.

"Menos soberbia y más trabajo": El dardo de Hermosillo

Para Carlos Hermosillo, el principal problema del América radica en la falta de autocrítica que les impide realizar los cambios necesarios en el esquema para encontrar un funcionamiento que los haga competitivos.

“A veces hay que callar. Esta es la parte de la soberbia que deben dejar de lado y callarse un poquito”, sentenció Hermosillo en los micrófonos de FOX Sports México.

El exgoleador recordó que la jerarquía se demuestra con fútbol y no con declaraciones previas al partido, tal como sucedió en el caso de Henry Martín, quien había advertido que el América era el favorito.

“Henry Martín dijo antes del partido que eran los favoritos y que eran los mejores. Pero hoy América tendría que callar un poco y ser mucho más humilde porque le pasaron por encima”, indicó.

Hermosillo agregó: “Lo que deberían tener es más humildad y ponerse a trabajar, que esa es la única forma de salir adelante. Siendo muy conscientes que es el torneo regular apenas y que lo más importante es la Liguilla”.

Por su parte, en la misma mesa de debate, Raoul "Pollo" Ortiz se sumó a los cuestionamientos asegurando que el actual rendimiento no refleja la identidad del club: “Este América no representa los valores ni la esencia del americanismo, ni del estilo de juego que implementó André Jardine en los primeros dos torneos”.

¿Cuándo juega el América contra Puebla?

El próximo compromiso del Club América será este viernes 20 de febrero, cuando visiten a Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El encuentro, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, está programado para iniciar a las 21:06 horas.