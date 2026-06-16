¡Inolvidable invasión! Aficionados de Escocia arman una fiesta nunca antes vista en la MLB

El tradicional sonido de las gaitas y el fervor del balompié europeo irrumpieron con fuerza en la atmósfera del legendario Fenway Park de Boston. Más de cinco mil aficionados de la Selección de Escocia montaron una fiesta en las tribunas de las Grandes Ligas, adaptándose a un deporte totalmente ajeno al que originalmente los llevó a la ciudad estadunidense: apoyar a su combinado nacional en la Copa del Mundo 2026.

MLB quedó completamente sorprendida por el espectáculo y viralizó su asombro a través de sus redes sociales oficiales. Compartieron videos inéditos del juego de pelota que, a diferencia del ambiente habitual de expectación silenciosa entre pitcher y bateador, esta vez estuvo cobijado por cánticos ininterrumpidos y un ambiente electrizante. Los anfitriones Boston Red Sox y sus rivales, los Texas Rangers, disfrutaron de un marco pletórico que rompió los esquemas del entretenimiento deportivo norteamericano. Un aficionado local presente en el parque de pelota reflexionó sobre el fenómeno:

Tenerlos ahí afuera con sus cánticos al unísono fue algo electrizante. Es una energía diferente, una inyección de vida. Hay un profundo sentimiento de unidad que a veces se llega a perder en los deportes estadounidenses."

La Tartan Army ofreció un colorido recorrido hacia el Fenway Park. Reuters

El festejo de la Tartan Army tras brillar en el Grupo C

Los ánimos de la famosa Tartan Army se encontraban en el punto más alto del calendario. Apenas un día antes del juego de beisbol, el combinado escocés había derrotado con autoridad 1-0 a Haití en las acciones correspondientes a la primera jornada del Grupo C del Mundial, llenando de optimismo a su delegación.

La jornada dominical comenzó con una espectacular aglomeración en las inmediaciones del Evans Way Park, punto estratégico desde donde los seguidores iniciaron una marcha masiva hacia el vetusto inmueble de los Medias Rojas. Esta ciudad posee un arraigo histórico especial, siendo el refugio donde miles de inmigrantes escoceses se establecieron hace más de un siglo.

El andar rumbo al estadio estuvo acompañado por consignas tradicionales como el "Flower of Scotland" y el popular cántico dedicado al futbolista "Super John McGinn", dejando una huella imborrable en la historia contemporánea del estado de Massachusetts.

Cuándo vuelve a jugar Escocia en el Mundial de 2026

Los escoceses no dejan el estado de Massachusetts para su segundo partido del Mundial.