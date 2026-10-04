Verstappen conquista Sepang: “Es increíble poder ganar aquí”

Max Verstappen obtuvo su primera victoria de la temporada, el Gran Premio de Malasia en Sepang, un circuito que exigió monoplazas bien balanceados y precisos en cada sector.

El neerlandés respondió a esa exigencia con una actuación en la que volvió a demostrar su impacto en los circuitos más técnicos de calendario de Fórmula 1.

La porosidad del asfalto aceleró la degradación de los neumáticos de Mercedes. Aunque las Flechas Plateadas tuvieron una gran largada, perdieron ritmo con el paso de las vueltas ante un Verstappen que, con el cuchillo entre los dientes, comenzó a recortar terreno hasta imponer su ritmo.

Es increíble después del año que hemos tenido y la progresión que hemos hecho; estoy orgulloso de todo el mundo y es increíble poder ganar aquí”, expresó Max Verstappen.

El momento decisivo llegó después de la salida del Safety Car. Verstappen atacó a Kimi Antonelli, tomó el interior y superó al líder del campeonato para hacerse con la primera posición. A partir de entonces, el neerlandés controló la carrera y confirmó el buen momento que atravesó durante este Gran Premio.

Ha sido una locura, con muchas cosas sucediendo en la salida, no teníamos potencia, tuvimos que esperar a tenerla y luego hemos acertado con la decisión de montar los intermedios… después pasó a paso hemos ido adelantando, desde ahí pudimos hacer nuestra propia carrera hasta el final”, aseveró Verstappen.

El acierto de Red Bull en Malasia

Red Bull acertó con las modificaciones en el piso del RB22, clave para estabilizar el flujo de aire bajo el monoplaza y generar una carga aerodinámica más consistente. Verstappen pudo atacar las curvas de alta velocidad sin comprometer el balance del auto.

Max Verstapen ganó el GP de Bareín en Malasia reuters

El trabajo aerodinámico también ayudó a controlar la degradación. Con una plataforma más estable, el RB22 redujo el deslizamiento y mantuvo los neumáticos dentro de su ventana óptima durante más vueltas, algo que Mercedes no consiguió sostener.

La diferencia apareció en el ritmo de carrera. Red Bull encontró un mejor compromiso entre carga aerodinámica, arrastre y tracción, permitiendo que Verstappen tuviera velocidad en curva sin sacrificar demasiado en las rectas. Esa eficiencia terminó inclinando la balanza en Sepang, donde además destacaron por ganar una carrera en su temporada debut como motoristas.

Ha sido increíble ganar una carrera en nuestro primer año construyendo motores, y ha sido bastante impresionante”, expresó.

El piso que sostuvo la ventaja de Red Bull

La diferencia del RB22 apareció especialmente en la tracción y estabilidad durante las curvas de media y alta velocidad. La nueva geometría del piso permitió extraer mayor carga aerodinámica sin alterar la estabilidad del flujo detrás de los neumáticos delanteros.

Ese comportamiento dio a Verstappen un auto más sólido en los apoyos y con mayor confianza para llevarlo al límite; como se vio en la maniobra de adelantamiento a Kimi Antonelli.