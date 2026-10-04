Max Verstappen regresa a la victoria en Sepang; 'Checo' Pérez finaliza en el lugar 19

Max Verstappen sobrevivió al caos para ganar el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez vivió una tarde problemática para llegar en el lugar 19.

El holandés logró reponerse a varios problemas de software que sufrió en los dos intentos de salida de la jornada de este domingo, y a un arranque lento, para superar a la dupla de Mercedes y dominar dos tercios del recorrido, aunque un prolongado periodo de Auto de Seguridad, y su subsecuente sprint de cuatro vueltas, lo obligó a protegerse de Kimi Antonelli.

Con ello, Verstappen le dio a Ford su primera victoria en la Fórmula 1 desde 2003, cuando Giancarlo Fisichella fue el vencedor en Brasil. Es su primer triunfo desde la final de Abu Dhabi del año pasado y el número 72 en su trayectoria.

Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio, por delante de Isack Hadjar y Charles Leclerc, en una jornada de mitigación de daños para Ferrari y en una en la que George Russell abandonó en las vueltas finales por una falla en la unidad de potencia de su Mercedes.

Con ello, Antonelli extendió su ventaja en el Mundial de Pilotos a 84 puntos sobre Russell en el liderato general.

El Gran Premio tuvo un retraso de una hora con 40 minutos por una tormenta que azotó el circuito de Sepang. Cuando se intentó dar inicio, una serie de problemas de software perjudicó a casi la mitad de los autos, incluyendo a Verstappen y a Hamilton, por lo que hubo una segunda suspensión de actividades.

Tras dar un par de vueltas detrás del Auto de Seguridad, la carrera inició a las 2:40 hrs (Tiempo del Centro de México), con la mitad del pelotón usando neumáticos intermedios, incluyendo Antonelli y Russell, quienes se apoderaron de los primeros dos lugares tras un mal comienzo de Verstappen y beneficiándose de que los pilotos de Ferrari usaban compuestos para piso seco.

La pista tardó en secarse, por lo que los que usaron el neumático intermedio tuvieron ventaja inicial. Esto vio a Liam Lawson subir a la cuarta casilla, los Ferrari quedaron muy retrasados, aunque Leclerc entró a pits por un contacto con Nico Hulkenberg que lo obligó a cambiar de alerón delantero.

Una vez que tomó ritmo, Verstappen rebasó a Russell en el sexto giro de carrera, para luego comenzar a presionar a Antonelli, antes de que Valtteri Bottas se despistara en la Curva 14 y quedara en la grava, generando la salida del Auto de Seguridad.

Todos entraron por neumáticos para piso seco, por lo que los Mercedes tomaron el reinicio con el compuesto medio, en tanto que los Red Bull lo hicieron con el suave. Lawson, quinto en el orden, pasó a la llanta dura, mientras Hamilton y Leclerc se ubicaban en los puestos 15 y 17.

Verstappen rebasó a Antonelli dos curvas después del relanzamiento y Russell también aprovechó la batalla para colocarse por delante de su coequipero italiano. En la vuelta 21, Antonelli le devolvió el favor al británico para recuperar la segunda plaza.

El rebase de Verstappen sobre Antonelli Red Bull Racing

Verstappen fue gestionando una ventaja que superó los nueve segundos sobre Antonelli y los 13 ante Russell antes de la última ronda de detenciones, inaugurada en la vuelta 32 por el italiano y en la que sus otros dos rivales pararon en el giro siguiente.

Parecía que la carrera tendría un final fluído, pero faltando quince vueltas, Alex Albon sufrió un problema en la caja de cambios y se apartó del camino, generando un Auto de Seguridad Virtual que le permitió a Verstappen hacer una tercera parada en pits para cambiar de compuesto suave.

Antonelli se quedó en pista por una vuelta, ya que esta condición se alargó tanto que se necesitó del Auto de Seguridad físico. Para quitar el auto de Albon, se necesitó de un vehículo de emergencia.

La neutralización duró siete giros por la tardanza para reacomodar a los rezagados. En la vuelta 50, el drama continuó cuando Russell se apartó del camino por una falla de unidad de potencia mientras Lando Norris cometió un error y, para evitar chocar con otros autos, se despistó, cayendo al sitio 11.

Finalmente, la carrera reinició con cuatro vueltas restantes, en la que Verstappen controló su distancia sobre Antonelli mientras Hamilton superó a Hadjar en el antepenúltimo giro para concretar su remontada.

Leclerc desplazó a Hadjar en la vuelta siguiente, completando ambos los cinco primeros sitios, seguidos de Oscar Piastri, Lawson, Fernando Alonso, Norris y Arvid Lindblad, quien arrancó último.

Sergio ‘Checo’ Pérez fue uno de los que cambió de neumáticos para seco a intermedio de último momento, un movimiento que le permitió rodar las primeras vueltas en la posición 14.

Sin embargo, dos detenciones en pits entre las vueltas 18 y 21 le hicieron perder tiempo al tapatío, por lo que pasó la segunda mitad del recorrido en último lugar, llegando a tener déficit de dos vueltas ante los líderes. Los abandonos de Russell y Albon le permitieron ascender al lugar 19.

La próxima fecha del Mundial de Fórmula 1 será el domingo 11 de octubre en las calles de Marina Bay, en Singapur.