Toto Wolff sentencia el fin de los pilotos egoístas en F1 tras el título de Kimi Antonelli

Este fin de semana, durante el Gran Premio de México, Andrea Kimi Antonelli se consagró como el nuevo campeón del mundo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, y no solo eso, sino que también entró en el libro memorable en la categoría como el más joven en obtener el cetro, con 20 años de edad. Por lo que Toto Wolff aseguró que el italiano es un ejemplo a seguir dados sus valores y humildad, además de afirmar que la era de los pilotos arrogantes o egoístas ha terminado.

Además de ser el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1, cortó una racha negativa de 73 años sin que un Italiano consiguiera el título de pilotos en la categoría, tras Alberto Ascari de Ferrari durante 1953.

Antonelli es el tercer Italiano campeón en la historia de la Fórmula 1. Mercedes-AMG Formula One Team

Tras la coronación, en apenas su segunda temporada en el Gran Circo comienza a especularse el inicio de una carrera loable que tendrá más récords por venir. Por lo que, el director de Mercedes, Toto Wolff ratificó que se puede ser exitoso en la máximo categoría evitando el individualismo y las confrontaciones

Tenemos un nuevo campeón que representa valores como la humildad, la integridad, la lealtad, el respeto… Ha demostrado que puedes vencer a todos ahí fuera siendo una buena persona”, afirmó al término del GP de México en la zona de entrevistas.

De igual manera, lanzó un dardo a los pilotos que ostentan actitudes negativas y las han convertido en el sello de su personalidad para competir, las cuales suelen ser recurrentes en la categoría, puntualizó en la arrogancia, así como en la conducción antideportiva.

Debería ser un modelo a seguir para los pocos arrogantes en la Fórmula 1, las quejas interminables por radio, los que faltan al respeto, los que chocan”.

Asimismo, pese a que no señaló a ningún corredor como el mal ejemplo, invitó a reflexionar sobre el paradigma que envuelve a los campeones en la Fórmula 1, y no dudo en asegurar que Andrea Kimi Antonelli es el prototipo perfecto de lo que implica ser un gran campeón.

Esta noción de ganar a cualquier costo, egoísta, oportunista, despiadada por tu propio beneficio, ese modelo de piloto de carreras ha muerto… Mira a este chico de 20 años y luego piensa qué puedes hacer para mejorar”.

La apuesta de Toto Wolff rindió frutos

El proyecto Kimi Antonelli no se dio de la noche a la mañana, sino que representa años de esfuerzo, durante los cuales el director del equipo Mercedes estuvo muy involucrado en el desarrollo del talento italiano.

Totto Wolff fue el pilar del desarrollo de Kimi Antonelli. reuters

Todo comenzó en 2017, cuando Mercedes lo detectó en el karting, con apenas 11 años, por lo que tomó la decisión de incorporarlo a su programa de jóvenes pilotos. A partir de ese momento, invirtió en su desarrollo, así como en su preparación mental a través de un psicólogo deportivo.

De igual manera, Toto Wolff apostó por un desarrollo a largo plazo y por que tuviera un recorrido por la mayor parte de las categorías de promoción de monoplazas, en las que supo destacar. Como punto de partida, en el karting conquistó el Campeonato Europeo en dos ocasiones, en 2020 y 2021.

Después compitió en los campeonatos de Fórmula 4 de la mano del equipo Prema Racing, donde se proclamó campeón en Italia y Alemania. Posteriormente, pasó a la Fórmula Regional, en la que también destacó y conquistó los campeonatos de Europa y Medio Oriente.

En la Fórmula 2 no tuvo el mismo éxito que en las otras categorías, ya que, pese a conseguir dos victorias, concluyó sexto en la clasificación general de pilotos. Esto levantó dudas entre diferentes personalidades del paddock, quienes consideraban que no estaba listo para llenar el hueco que dejó Lewis Hamilton tras su partida a Ferrari para 2025.

Sin embargo, convirtió todas las aseveraciones en su contra en victorias y hoy es el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, por lo que el tiempo terminó dándole la razón a Toto Wolff.