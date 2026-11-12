Italia remonta ante Francia y toma el liderato del su grupo

Italia venció 3-1 a Francia en San Siro, en un partido en el que los cambios de Roberto Mancini marcaron la diferencia durante la segunda mitad. La selección azzurra remontó el marcador y alcanzó el liderato del Grupo A1 de la UEFA Nations League, con 10 puntos después de cinco jornadas, los mismos que el conjunto francés.

Francia aprovechó un error de Gianluigi Donnarumma para adelantarse en el marcador. Al minuto 10, el guardameta italiano falló un pase ante la presión de los visitantes y dejó la pelota a disposición de Michael Olise, quien convirtió para establecer el 0-1.

Italia reaccionó 15 minutos después. Nicolò Cambiaghi puso un centro que terminó con la anotación de Francesco Pio Esposito, encargado de igualar el marcador. El empate se mantuvo hasta el descanso, pese a que Francia había mostrado superioridad durante buena parte del primer tiempo.

La segunda mitad presentó un escenario distinto. Italia encontró mayor capacidad para atacar y los movimientos desde el banquillo comenzaron a tener efecto.

Gianluigi Donnarumma tuvo un error en la primera mitad. REUTERS

Los cambios de Italia modifican el rumbo del encuentro

Federico Dimarco envió un centro al área que Davide Frattesi remató para colocar el 2-1. La anotación confirmó la reacción del equipo de Mancini y obligó a Francia a buscar nuevamente el empate.

Los penales también tuvieron un papel importante en el desarrollo del partido. István Kovács señaló dos cobros a favor de Italia durante el segundo tiempo. El primero correspondió a Sebastiano Esposito, pero su disparo no encontró dirección de portería y el marcador permaneció sin cambios.

La segunda oportunidad desde los once pasos llegó con Italia ya en ventaja. Francesco Pio Esposito asumió la responsabilidad y colocó el balón en la esquina inferior izquierda. Mike Maignan esperó hasta el último momento antes de lanzarse, pero no logró detener el disparo que significó el 3-1 definitivo.

Francia intentó responder con modificaciones desde el banquillo, pero los movimientos de Zinedine Zidane llegaron cuando su equipo ya estaba dos goles abajo. La selección visitante no encontró la reacción necesaria para volver a meterse en el encuentro.

Italia se colocó líder de su grupo. REUTERS

Italia es líder de grupo

Con cinco jornadas disputadas, Italia alcanzó el primer puesto del Grupo A1 con 10 unidades. Francia tiene la misma cantidad de puntos y también registra tres victorias, un empate y una derrota, pero ahora quedó por detrás de la selección azzurra.

Bélgica ocupa el tercer lugar con nueve puntos, mientras que Turquía permanece sin unidades después de cinco derrotas. La victoria en San Siro permitió a Italia tomar ventaja en la clasificación y dejar la disputa por el liderato abierta para el cierre de la fase de grupos.