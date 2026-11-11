Kimi Antonelli presume nuevo look con los colores de Italia

Luego de haberse consagrado como el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, sorprendió a todos al presentarse a los festejos por los campeonatos de pilotos y constructores en la fábrica de Mercedes en Barckley con el cabello teñido de los tres colores de la bandera italiana.

La transformación de Kimi Antonelli fue compartida a través de las redes sociales de la escudería alemana. En el video se ve al italiano llegar junto a su coequipero; en la publicación se lee la leyenda:

Kimi lo hizo, realmente lo hizo”.

El nuevo look del piloto de Mercedes tomó por sorpresa a Toto Wolff, pues este no ocultó su cara de asombro y de inmediato rio y lo abrazó al darse cuenta de que había cambiado el cabello castaño por los colores de la bandera italiana.

Kimi Antonelli prometió teñirse si se coronaba

El cambio de look no fue una decisión improvisada. Luego de coronarse en tierras mexicanas, Andrea Kimi Antonelli había asegurado que cumpliría una apuesta que realizó al inicio de campaña: pintarse el cabello si conseguía convertirse en campeón de la Fórmula 1.

Antes de tomar la decisión, tenía dos posibilidades: pintarse con los colores de la bandera de Italia o con los del Bolonia de la Serie A, pues es el club de su ciudad natal. Finalmente, decidió elegir el tricolor de su país, algo que también significó un guiño a una leyenda del deporte motor.

Valentino Rossi inició la tendencia

El siete veces campeón del mundo fue el primer atleta italiano en teñirse el cabello con los colores de su país, pues lo hizo luego de conquistar su primer campeonato del mundo de MotoGP en 1998.

Ahora fue el turno de Kimi Antonelli, 28 años después de la moda impuesta por su compatriota, en una temporada que significó un auténtico hito para la historia del deporte italiano, pues no solo rompió la racha de 73 años sin un campeón de dicha nacionalidad, sino que ahora también pueden presumir de contar con el monarca más joven en la historia de la categoría.