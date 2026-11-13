Alexis Vega le cedió el '10' a Gilberto Mora, confesó Rafa Márquez

La Selección Mexicana tiene un nuevo portador del dorsal 10 desde la pasada Fecha FIFA. Rafa Márquez, director técnico del Tricolor, reveló que fue el propio Alexis Vega quien tomó la iniciativa de cederle el número a Gilberto Mora, una muestra que, de acuerdo con el estratega habla de la calidad humana del atacante. Asimismo, explicó lo sucedido con Alexis Vega y su supuesto retiro del combinado azteca.

En la previa del compromiso ante Jamaica por la Nations League, Márquez explicó que la propuesta de cederle la ‘10’ surgió directamente de Vega, por lo que el cuerpo técnico respetó su decisión. De esta manera, Mora recibió uno de los números más representativos del futbol mexicano, con el que ya consiguió marcar un gol durante su participación con la Selección Nacional en la Fecha FIFA anterior en el duelo ante Colombia.

“Con el tema del número 10, de él salió el que se lo cedía a Mora, lo cual habla muy bien de él y obviamente yo le di esta prioridad por lo que es Alexis Vega. Así que bueno, la verdad es que muy contento de esta plática que tuvimos porque yo creo que la mayoría me conoce y soy muy frontal, digo las cosas como son y creo que así lo perciben también los jugadores y esto genera una muy buena relación”, expresó Rafa.

Gilberto Mora con el dorsal 10 MEXSPORT

Erik Lira se deshizo en elogios hacia Gilberto Mora

Uno de los futbolistas que habló sobre las cualidades del juvenil mexicano fue Erik Lira, quien reconoció lo que representa compartir equipo con un jugador capaz de generar situaciones diferentes cuando tiene el balón. El mediocampista de Cruz Azul aseguró que disfruta jugar con Mora y explicó que incluso le pide que se concentre en divertirse y explotar sus condiciones.

“Tener a jugadores como Gil Mora me encanta y me motiva también, porque pues sabes que al darle la pelota te va a hacer algo diferente. Yo le digo que se divierta, que yo atrás voy a correr y que él se quite un poco de esa responsabilidad y pues yo hago todo lo demás, así que a mí me encanta tener a jugadores como Gil Mora”, comentó Lira.

Erik Lira con Gilberto Mora MEXSPORT

Rafa Márquez reveló qué habló con Alexis Vega sobre su posible retiro de la Selección

Por otra parte, Rafa Márquez también se refirió a la situación de Alexis Vega, luego de que hace unas semanas el futbolista manifestara su intención de dar un paso al costado de la Selección Mexicana, declaración que generó distintas reacciones.

El estratega del Tricolor explicó que tuvo una conversación directa con el atacante, incluso compartieron una comida para aclarar lo sucedido. De acuerdo con Márquez, Vega reconoció que sus palabras fueron producto de un momento de “calentura” y ambos pudieron hablar sobre su papel dentro del combinado nacional.

“Lo de Alexis nos fuimos a comer. Después de esto hablé yo con él directamente, lo hablamos, lo aclaramos y él frontalmente me lo dijo, que fue un lapsus de calentura en ese momento. Conozco muy bien a Alexis, conozco lo que nos puede dar. Él también reconoce ahora mismo qué es lo que nos puede dar, la función también que ocupa dentro de la Selección que también es muy importante para el tema del ambiente también que es fundamental”, sentenció.