Liga Femenil BBVA: fechas, horarios y dónde ver los cuartos de final de vuelta
La Liga Femenil BBVA definirá a sus cuatro semifinalistas del Apertura 2026 este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con los partidos de vuelta de cuartos de final.
Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se disputarán este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con cuatro boletos a semifinales en juego. Dos encuentros tendrán transmisión por televisión abierta: Rayadas contra Pachuca y Toluca frente al América.
Después de estos compromisos quedarán definidos los equipos que continuarán en la pelea por el título. Las series llegan con distintos escenarios: Tigres y Rayadas tienen una ventaja de un gol, Chivas y FC Juárez mantienen el marcador global igualado, mientras que América cuenta con la diferencia más amplia tras imponerse 3-0 en el primer encuentro.
Una vez concluidos los cuartos de final, la liguilla tendrá una pausa de más de tres semanas debido a la participación de la Selección Nacional de México femenil en el Concacaf W Championship. Por ello, los equipos que consigan avanzar deberán esperar para disputar las semifinales.
Fechas, horarios y transmisiones de los cuartos de final
La actividad comenzará el sábado con dos encuentros. Tigres recibirá a Pumas en el Estadio Universitario, mientras que Chivas jugará ante FC Juárez en el Estadio Akron.
Sábado 14 de noviembre:
- Tigres vs. Pumas | Estadio Universitario | 17:00 horas | FOX, Tubi y FOX One.
- Chivas vs. FC Juárez | Estadio Akron | 21:06 horas | Prime Video, FOX, Tubi y FOX One.
Domingo 15 de noviembre:
- Rayadas vs. Pachuca | Estadio BBVA | 19:00 horas | Canal 9 y redes sociales de la Liga MX Femenil.
- Toluca vs. América | Estadio Nemesio Díez | 21:00 horas | Canal 9 y redes sociales de la Liga MX Femenil.
Así llegan las series a los partidos de vuelta
Tigres afrontará el encuentro ante Pumas con una ventaja mínima, luego de ganar 3-2 en el partido de ida disputado en Ciudad Universitaria. En la otra eliminatoria del sábado, Chivas y FC Juárez llegan a Guadalajara con el marcador global 0-0.
Para el domingo, Rayadas defenderá el 1-0 conseguido frente a Pachuca en el primer partido. La serie entre Toluca y América presenta la mayor diferencia. Las Águilas vencieron 3-0 en el partido de ida, disputado en el Estadio Banorte.
Al finalizar los cuatro encuentros se conocerán los cruces de semifinales del Apertura 2026 que se jugarán del 9 al 13 de diciembre.