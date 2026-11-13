Liga Femenil BBVA: fechas, horarios y dónde ver los cuartos de final de vuelta

Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se disputarán este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con cuatro boletos a semifinales en juego. Dos encuentros tendrán transmisión por televisión abierta: Rayadas contra Pachuca y Toluca frente al América.

Después de estos compromisos quedarán definidos los equipos que continuarán en la pelea por el título. Las series llegan con distintos escenarios: Tigres y Rayadas tienen una ventaja de un gol, Chivas y FC Juárez mantienen el marcador global igualado, mientras que América cuenta con la diferencia más amplia tras imponerse 3-0 en el primer encuentro.

Una vez concluidos los cuartos de final, la liguilla tendrá una pausa de más de tres semanas debido a la participación de la Selección Nacional de México femenil en el Concacaf W Championship. Por ello, los equipos que consigan avanzar deberán esperar para disputar las semifinales.

Tigres venció 3-2 a Pumas en la idea. Mexsport

Fechas, horarios y transmisiones de los cuartos de final

La actividad comenzará el sábado con dos encuentros. Tigres recibirá a Pumas en el Estadio Universitario, mientras que Chivas jugará ante FC Juárez en el Estadio Akron.

Sábado 14 de noviembre:

Tigres vs. Pumas | Estadio Universitario | 17:00 horas | FOX, Tubi y FOX One.

Chivas vs. FC Juárez | Estadio Akron | 21:06 horas | Prime Video, FOX, Tubi y FOX One.

Domingo 15 de noviembre:

Rayadas vs. Pachuca | Estadio BBVA | 19:00 horas | Canal 9 y redes sociales de la Liga MX Femenil.

Toluca vs. América | Estadio Nemesio Díez | 21:00 horas | Canal 9 y redes sociales de la Liga MX Femenil.

Chvias y Juárez empataron a cero en la ida. Mexsport

Así llegan las series a los partidos de vuelta

Tigres afrontará el encuentro ante Pumas con una ventaja mínima, luego de ganar 3-2 en el partido de ida disputado en Ciudad Universitaria. En la otra eliminatoria del sábado, Chivas y FC Juárez llegan a Guadalajara con el marcador global 0-0.

Para el domingo, Rayadas defenderá el 1-0 conseguido frente a Pachuca en el primer partido. La serie entre Toluca y América presenta la mayor diferencia. Las Águilas vencieron 3-0 en el partido de ida, disputado en el Estadio Banorte.

Al finalizar los cuatro encuentros se conocerán los cruces de semifinales del Apertura 2026 que se jugarán del 9 al 13 de diciembre.