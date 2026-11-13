Atlético de Madrid anuncia la compra del 50% de un club recién ascendido

El Atlético de Madrid continúa expandiendo su imperio futbolístico alrededor del mundo. Este viernes, la institución rojiblanca anunció de manera oficial que ha hecho efectiva la adquisición del 50% del Atlético Fútbol Club, equipo de Ecuador que recientemente logró su ascenso a la máxima categoría de aquel país.

Con esta operación, el cuadro madrileño se convierte en copropietario de la entidad sudamericana junto a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, sumando así su primera franquicia institucional en Sudamérica.

De acuerdo con el comunicado emitido por el club español, la gobernanza del equipo ecuatoriano quedará estructurada con un consejo de administración integrado por seis miembros en total: tres representantes del Atlético de Madrid y tres de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

En cuanto a los próximos nombramientos, dicho consejo celebrará su primera reunión la próxima semana para elegir al nuevo presidente —a propuesta directa del Atlético de Madrid— y designar a un director general para el Atlético FC.

La compra de la mitad del club representa la consolidación de una alianza social y formativa que comenzó en 2023 entre el Atlético de Madrid y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la organización sin fines de lucro más grande de Ecuador.

El objetivo inicial fue crear una academia para implementar la metodología deportiva y educativa de los colchoneros. Hoy en día, el programa ya cuenta con 30 sedes repartidas en 10 ciudades (Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato y Quinindé), donde se forman más de 15,000 jóvenes.

En el plano estrictamente deportivo, la integración a la "familia rojiblanca" llega en un momento inmejorable: el pasado mes de octubre, el Atlético FC consiguió el boleto a la Serie A ecuatoriana bajo el mando de Carlos Santamarina, entrenador perteneciente a la Academia del Atlético de Madrid, dejando lista la mesa para que el club debute en la Primera División en 2027 con respaldo europeo.

Equipos hermanos del Atlético de Madrid

Con la incorporación del Atlético FC de Ecuador, la red internacional de clubes del conjunto madrileño sigue creciendo bajo un modelo de gestión compartida en el continente americano, donde su proyecto más consolidado y de mayor peso se encuentra en la Liga MX con el Atlético de San Luis.

Adquirido en 2017, el cuadro potosino se ha convertido en la principal sucursal deportiva y comercial de los colchoneros fuera de España.

Además de la escuadra de San Luis Potosí y ahora del equipo ecuatoriano, el conglomerado rojiblanco cuenta con el Atlético Ottawa en la Canadian Premier League, franquicia fundada en 2020 que ha servido para expandir la marca en Norteamérica y que también ha contado con futbolistas y entrenadores formados tanto en Madrid como en el propio Atlético de San Luis.