Kimi Antonelli logra su tercera 'pole' al hilo en Fórmula 1; 'Checo' Pérez saldrá penúltimo en Miami

Andrea Kimi Antonelli logró su tercera ‘pole position’ consecutiva en la temporada 2026 de Fórmula 1, al ser el mejor durante la calificación del Gran Premio de Miami, mientras Sergio Pérez calificó en penúltimo lugar.

El italiano impuso las primeras referencias durante la sesión de este sábado con su tiempo de 1:28.653m hecho en la Q1, mientras Max Verstappen se perfilaba para ser su mauor oponente al encabezar la Q2, mejorando en medio segundo lo hecho por el líder del Mundial.

En la Q3, parecía que Charles Leclerc encabezaría a un grupo muy competitivo en su primera salida a pista, luego de cronometrar 1:28.143m, pero Antonelli puso orden para convertirse en el primer piloto en romper la barrera del 1m27s, superando al monegasco de Ferrari por tres décimas para ese momento.

Su registro de 1:27.798m fue suficiente para asegurar la primera posición, ya que Verstappen fue el único en mejorar su registro entre sus rivales, pero apenas se situó a 0.166s.

Con ello, Antonelli buscará extender la ventaja de siete puntos que tiene sobre su coequipero de Mercedes, George Russell, luego de la carrera Sprint de esta mañana.

Verstappen le acompañará en la primera fila en la carrera de casa para Ford, mientras Leclerc y Lando Norris, ganador de la Sprint, serán sus escoltas.

Russell completó los cinco mejores, por delante de Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Por su parte, el argentino Franco Colapinto firmó su mejor calificación del año al quedar octavo, por delante de Isack Hadjar y Pierre Gasly.

Durante la Q2, el francés de Alpine superó por cuatro décimas a Nico Hulkenberg, quien salvó la honra de Audi en la sesión, luego de que su coequipero Gabriel Bortoleto saliera tarde a la Q1 y además sufriera un incendio en el freno trasero izquierdo de su Audi R26, lo cual lo dejó estacionado en una zona de escape.

Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon y Alex Albon fueron los otros pilotos en quedarse en la Q2, mientras Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas finalizaron en los sitios 17 a 20, fuera en la Q1.

No fue una buena sesión para Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team

Sergio Pérez no tuvo una buena actuación en esta tanda, luego de cometer un error en la activación de energía en su segunda vuelta lanzada y por un problema de motor en su último intento, por lo cual terminó en el sitio 21.

El mexicano acabó 2.1s detrás de Piastri, quien fue el último en avanzar al siguiente segmento. Sólo quedó delante de Bortoleto, quien fue descalificado de la Carrera Sprint y cuyo tiempo en esta calificación fue cinco segundos más lento que el líder.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 dará inicio este domingo 3 de mayo a las 13:00 hrs (Tiempo del Centro de México)