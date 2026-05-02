VIDEO: Edson Álvarez enseña el código postal: Responde al hostil recibimiento que tuvo en Estambul

El regreso a las canchas de Edson Álvarez con el Fenerbahce debía ser una celebración, el cierre de un capítulo gris tras varias semanas de inactividad por lesión. Sin embargo, el Machín se encontró con un escenario volcánico en el Estadio Şükrü Saracoğlu. En lugar de aplausos por su esfuerzo para volver a jugar para el equipo, una parte considerable de la grada lo recibió con una sonora pitada que empañó su retorno.

El video que circula en redes sociales capta el momento exacto de la fractura entre el jugador tricolor y la grada: ante el abucheo generalizado, Álvarez no se quedó callado. Con el carácter temperamental que lo define, el mexicano respondió con gestos hacia la tribuna, pidiendo calma o reclamando el trato recibido, lo que encendió aún más los ánimos en una de las aduanas más calientes del futbol europeo.

Este roce llega en un momento crítico. Álvarez ha pasado las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para sanar y recuperar el ritmo competitivo. Su prioridad absoluta no es solo cumplir con el club turco, sino llegar en plenitud física a la Copa del Mundo, donde se perfila como el capitán y líder del mediocampo de la Selección Mexicana.

Aunque la hostilidad en Estambul es moneda corriente, para Edson este episodio es un distractor innecesario. Su enfoque sigue siendo el mismo: sumar minutos de calidad y blindar esa rodilla que lo mantuvo fuera de combate. En el futbol turco, el amor y el odio se dividen por una línea muy delgada; hoy, el mexicano prefiere ignorar el ruido exterior y concentrarse en el objetivo mayor que comienza en menos de 40 días.