Lukas Podolski hace historia: Gana la Copa de Polonia con el Górnik Zabrze a los 40 años

El fútbol da revanchas, pero lo del Górnik Zabrze hoy en el Estadio Nacional de Varsovia es de guion cinematográfico. El histórico club polaco puso fin a una espera de más de medio siglo al conquistar su séptima Copa de Polonia, tras imponerse con autoridad por 2-0 ante el Raków Częstochowa.

Los goles de Roberto Massimo (32') y Maksym Khlan (65') sentenciaron una final donde el Górnik mostró la solidez que lo ha caracterizado en esta edición, dejando en el camino a potencias como el Lech Poznań en rondas previas.

Uno de los grandes protagonistas fue Lukas Podolski, quien a sus casi 41 años cumplió un sueño personal: ganar un campeonato con el equipo de sus amores. El campeón del mundo en 2014 ha sido pieza clave desde su llegada en 2021, consolidando un vínculo especial con la afición.

Más allá de la carga emotiva, este título representa el resurgimiento institucional del Górnik. Al coronarse en la Copa de Polonia, el equipo asegura su participación en la próxima UEFA Europa League, devolviendo a un gigante dormido al panorama competitivo internacional.

La celebración fue especialmente emotiva, con Podolski liderando los festejos junto a la afición, en una noche que quedará marcada en la historia del Górnik Zabrze.