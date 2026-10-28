Kimi Antonelli puede hacer historia en el GP de México: busca romper el récord de Vettel en la F1

La posibilidad de que Kimi Antonelli sea campeón del mundo en el GP de México es alta, pues le basta con sumar dos puntos para obtener el cetro y así consagrarse como el más joven en la historia en conseguirlo.

Esta temporada, las nuevas regulaciones técnicas permitieron a Mercedes tener el mejor monoplaza de la parrilla, lo que le ha permitido a Kimi Antonelli liderar con amplio margen el Mundial de Pilotos, apenas en su segunda temporada en la Fórmula 1.

El italiano suma nueve victorias en la temporada, quince podios y siete pole positions, lo que lo mantiene como líder de la competencia con 365 puntos y 123 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor: George Russell.

En caso de consagrarse campeón en el GP de México, Antonelli no solo le arrebataría el cetro a Sebastián Vettel como el campeón más joven en la historia, sino que lo haría con tres años menos, pues el pasado 25 de agosto cumplió 20 años.

¿Quiénes han sido los campeones del mundo más jóvenes en la historia?

5. Emerson Fittipaldi / 25 años y 8 meses

El juvenil conquistó el primero de sus dos campeonatos en 1972 con el equipo Lotus; en aquella campaña derrotó a Jackie Stewart. Ganó cinco de las 12 carreras disputadas y se convirtió en el primer brasileño en la historia en ser campeón de la Fórmula 1. Su récord duró más de 30 años.

4. Max Verstappen / 24 años y 73 días

En 2021, el neerlandés terminó con un dominio de siete temporadas en las que Mercedes se quedaba con el Mundial de Pilotos.

En aquel año, la llegada de Sergio 'Checo' Pérez (quien fue clave en el desarrollo del auto) y los cambios reglamentarios en el fondo plano de los monoplazas le permitieron contar con un RB16B que tuviera la capacidad de pelear por victorias.

Aquella campaña se convirtió en una de las más impresionantes en la historia de la categoría, pues enfrentó al siete veces campeón Lewis Hamilton, en una batalla que tuvo comentarios negativos ante la prensa, coaliciones entre ambos y constantes reclamos ante la FIA.

Ambos llegaron empatados en puntos a la última carrera de la temporada y, en la última vuelta del GP de Abu Dhabi, Verstappen le arrebató la corona a Lewis Hamilton y se proclamó campeón.

3. Fernando Alonso / 24 años y 53 días

El español subió a la categoría con 23 años de edad y, en su segunda temporada con Renault, Alonso consiguió seis victorias en la campaña y mantuvo una disputa por el campeonato con Kimi Räikkönen, quien condujo para McLaren.

El campeonato lo aseguró a dos carreras del final de la temporada y terminó con el dominio que gestó Ferrari al inicio de la década con Michael Schumacher. Asimismo, destronó la marca histórica de Fittipaldi como campeón más joven.

2. Lewis Hamilton / 23 años y 9 meses

El británico estuvo cerca de convertirse en campeón en su primera campaña con McLaren, en 2007. Sin embargo, errores estratégicos y una mala gestión de la rivalidad con su compañero de equipo, Fernando Alonso, terminaron dándole el campeonato a Kimi Räikkönen, de Ferrari, por apenas un punto.

Sin embargo, un año más tarde y en una de las resoluciones más dramáticas en la historia de la categoría, se proclamó campeón. En la última carrera de la temporada, Felipe Massa tuvo el título de pilotos durante unos segundos, pero Lewis Hamilton adelantó a Timo Glock y quedó quinto, lo que matemáticamente lo convirtió en campeón mundial.

1. Sebastián Vettel / 23 años y 4 meses

El alemán de Red Bull llegó a la última carrera de 2010, disputada en Abu Dhabi, por detrás de Fernando Alonso en la clasificación. También tenían posibilidades matemáticas Mark Webber y Lewis Hamilton, por lo que cuatro pilotos comenzaron la definición con opciones de llevarse la corona.

Vettel ganó la carrera y aprovechó que Alonso terminó séptimo y Webber fue octavo. Con ese resultado, el alemán pasó del tercer puesto al primero en la clasificación general y consiguió el título por cuatro puntos de diferencia sobre el español. Dicho título tiene la particularidad de que el alemán nunca había liderado el Mundial hasta la resolución.

Antonelli tendrá una cita con la inmortalidad en México

La escudería alemana buscará aprovechar el potencial del W17 en un trazado que exige configuraciones de alta carga aerodinámica, pese a contar con una de las rectas principales más largas del calendario. La altitud de la capital mexicana, a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, disminuye la densidad del aire y modifica el comportamiento de los monoplazas, los sistemas de refrigeración y las unidades de potencia.

El italiano Andrea Kimi Antonelli puede coronarse en México. Reuters

México será, por tanto, una prueba para comprobar si la escudería, junto a Kimi Antonelli, puede traducir el potencial del W17 en un rendimiento sólido durante todo el fin de semana y así consagrarse como el campeón mundial más joven en la historia de la categoría.