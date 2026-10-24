Las actualizaciones de Mercedes por fin le sonríen a Kimi Antonelli

Kimi Antonelli consiguió la pole position del GP de Estados Unidos tras mostrar un loable ritmo. El paquete aerodinámico que montó Mercedes para Malasia rindió frutos y él italiano por fin encontró solidez con el W17.

Las siete actualizaciones previamente montadas en Malasia le dieron el impulso necesario al joven italiano para conseguir la primera fila. La renovación del suelo y la suspensión trasera, aunada al nuevo alerón delantero que llevaron a Austin, generaron la carga aerodinámica suficiente para que Kimi Antonelli registrara los mejores tiempos del segundo y tercer sector del trazado estadunidense.

Por lo que el italiano se encuentra más cerca de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, Kimi Antonelli prefirió guardar mesura al momento de declarar acerca de sus posibilidades de conseguir el título de manera prematura.

Hicimos todo bien e intentaremos ganar mañana. Pero Max y Red Bull estuvieron muy cerca. Esperamos liderar después de la curva 1 y marcar el ritmo”, expresó en la zona de entrevistas al término de la clasificación.

Uno de los problemas que sufrió Mercedes con su última actualización fue que las seis modificaciones en el monoplaza trasladaron buena parte de la carga aerodinámica al eje delantero, por lo que, en ocasiones, ambos monoplazas se volvieron inestables en las curvas.

Mercedes solucionó la inestabilidad del W17. reuters

El nuevo alerón delantero ayudó a solucionar el desequilibrio, como se vio hoy, con un W17 menos nervioso en las diferentes zonas de COTA, ya que Antonelli marcó el mejor tiempo en los sectores dos y tres, mientras que George Russell dominó el primero.

Pese a que sufrió dificultades durante sus últimos giros en la Q3, el piloto de Mercedes supo adaptar el comportamiento del monoplaza y evitó errores.

Muy contento con la clasificación. La Q3 fue muy dura con el viento. Muy racheado e impredecible, pero contento de haberla puesto en pole”, expresó en la entrevista oficial al concluir la sesión.

Kimi Antonelli superó las dificultades que tuvo con el viento en la Q3. reuters

Toto Wolff destaca la adaptabilidad de Kimi Antonelli

El director de Mercedes destacó la capacidad del italiano para superar los problemas del W17 y conquistar la pole del GP de Estados Unidos con una vuelta que superó sus expectativas, especialmente en el último sector del trazado.

Creo que el coche sigue teniendo problemas. Kimi ha podido evitar esos problemas y mantener el neumático vivo para ese último sector… Al final ha sido capaz de sacarse una vuelta que no esperábamos”, declaró para DAZN España al término de la sesión.

Toto Wolff aún no está satisfecho con el rendimiento del W17. reuters

Pese a la posibilidad de que el italiano asegure anticipadamente el campeonato mundial en la carrera de mañana, el austriaco pidió mantener la calma e ir paso a paso. Pues además de ganar la carrera, los resultados que Kimi Antonelli necesita son una novena posición de George Russell y quinta para Lewis Hamilton.