F1 2026: Así queda el campeonato tras la carrera en Estados Unidos, ¿dónde se ubica Checo Pérez?

A pesar de haber logrado una dominante victoria desde la pole position en el Gran Premio de los Estados Unidos, Andrea Kimi Antonelli tendrá que esperar siete días más para intentar consagrarse como el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1.

El piloto italiano de Mercedes cruzó la meta en el Circuito de Las Américas con una sólida ventaja sobre el Ferrari de Charles Leclerc, consiguiendo así su novena victoria de la temporada.

Tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos George Russell (Mercedes) – 242 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos Lando Norris (McLaren) – 211 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Constructores de la F1 2026

Mercedes – 607 puntos Ferrari – 474 puntos Red Bull – 355 puntos McLaren – 355 puntos Racing Bulls – 102 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

¿Cuántas carreras restan en el calendario 2026 de la F1?

En este momento restan cinco carreras en el calendario 2026 de la Fórmula 1 con la siguiente fecha disputándose en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de la Ciudad de México del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026 y donde Antonelli podría lograr el cetro.

Luego de esa carrera la F1 se dirigirá a Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi para finiquitar la temporada.