F1 2026: Así queda el campeonato tras la carrera en Estados Unidos, ¿dónde se ubica Checo Pérez?
Andrea Kimi Antonelli siguió ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras la carrera en Austin.
A pesar de haber logrado una dominante victoria desde la pole position en el Gran Premio de los Estados Unidos, Andrea Kimi Antonelli tendrá que esperar siete días más para intentar consagrarse como el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1.
El piloto italiano de Mercedes cruzó la meta en el Circuito de Las Américas con una sólida ventaja sobre el Ferrari de Charles Leclerc, consiguiendo así su novena victoria de la temporada.
Tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1 2026
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
- George Russell (Mercedes) – 242 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Constructores de la F1 2026
- Mercedes – 607 puntos
- Ferrari – 474 puntos
- Red Bull – 355 puntos
- McLaren – 355 puntos
- Racing Bulls – 102 puntos
- Alpine – 69 puntos
- Haas – 30 puntos
- Audi – 23 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
¿Cuántas carreras restan en el calendario 2026 de la F1?
En este momento restan cinco carreras en el calendario 2026 de la Fórmula 1 con la siguiente fecha disputándose en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de la Ciudad de México del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026 y donde Antonelli podría lograr el cetro.
Luego de esa carrera la F1 se dirigirá a Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi para finiquitar la temporada.